Что же было на борту самолета: После сообщения о драке между Людмилой Максаковой и Сергеем Маковецким раскрыты все карты

Директор Театра им.Вахтангова Кирилл Крок: Между Людмилой Максаковой и Сергеем Маковецким не самые дружеские отношения, но драки не было Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня вечером в вахтанговском театре показывают спектакль «Евгений Онегин». Заглядываю на сайт театра и изучаю состав: играют Сергей Маковецкий (Онегин) и Людмила Максакова (Няня, Танцмейстер). Как так? Вчера Интернет взорвала новость об их «конфликте», якобы случившемся на борту самолета, летевшем из Москвы в Новосибирск.

О скандальном инциденте сообщил артист Станислав Садальский. Он рассказал, что народный артист 64-летний Сергей Маковецкий подрался с народной артисткой 82-летней Людмилой Максаковой. Об этом Садальский написал в своем Telegram-канале.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно». После случившегося якобы готовится приказ об увольнении Маковецкого.

Садальский дружит с Максаковой, многие поверили ему. Маковецкий сообщил журналистам, что никаких инцидентов не было, ему не за что извиняться перед Максаковой.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что никаких заявлений о случившемся не поступало ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от самой Максаковой.

Так было или не было? Этот вопрос «КП» задала директору театра Кириллу Кроку.

- Никакой драки, скандалов или других эксцессов на борту не было, - сказал Кирилл Крок. - Я летел этим же рейсом в Новосибирск.

Действительно, между Людмилой Васильевной (Максаковой) и Сергеем Васильевичем (Маковецким), как мне кажется, не самые дружеские отношения. Творческие разногласия случаются между творческими людьми. У каждого из них есть профессиональные амбиции. Это нормально для творческого человека. Даже у Стаса Садальского амбиции есть. Тем не менее Максакова и Маковецкий вместе играют в спектаклях. Они встречаются в театре и на гастролях.

- Не бывает дыма без огня, согласитесь?

- Этот вопрос адресуйте Садальскому. Еще раз говорю: якобы имевший место конфликт – это его нездоровые фантазии. В самолете его не было, а я там был, летел бизнес-классом вместе с Максаковой и Маковецким.

Когда о тебе мало говорят или вообще не вспоминают, приходится самому создавать инфоповоды. Именно этим занимается Садальский, распространяя фейки.

- Журналисты предполагают, что с авиакомпанией можно было договориться не раздувать конфликт…

- Бортпроводники обязаны составить протокол и вызвать полицию аэропорта, если были проблемы на рейсе. Это их должностные обязанности. Если бы действительно была драка («рукопашная схватка», как написал Садальский – Ред.), никакой директор театра замять бы её не смог. Тем более, если на борту подрались бы два народных артиста. Как вы себе это представляете?

Лучше бы написали, какой был успех у нашего театра в Новосибирске. Мы вывезли на гастроли «Войну и мир». Показали четыре спектакля в новосибирском театре «Глобус» на 1000 мест при полном аншлаге. Все билеты были продано за три дня. Абсолютный триумф, почитайте отзывы зрителей. Гастроли проходили при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Это были социально значимые гастроли: 2,5 тысячи стоил самый дорогой билет (в Москве ценник на этот спектакль 1000 – 9200 руб. – Ред.). Но Садальскому об этом рассказывать неинтересно. Ему интересны сплетни.