Напугал патриотизм или бездарность: Почему на самом деле отменили скандальную биеннале в Третьяковке

7 ноября в Новой Третьяковке должна была открыться Международная биеннале современного искусства. Фото: Кадр видео

7 ноября в Новой Третьяковке должна была открыться Международная биеннале современного искусства. События не случилось, потому что за четыре дня Минкультуры отменило биеннале с обидной формулировкой "несоответствие уровня экспонатов статусу площадки". (Статусная площадка - это Третьяковская галерея, само собой).

Команда художников и биеннальщиков жестко ответила обидчикам. Работы вовсе не плохие или слабые, - считает обиженная сторона, - главная причина отмены в том, что Третьяковка не захотела выставлять патриотический контент художников из ДНР и ЛНР.

Как поссорились Музыкантская и Третьяковская

Изначально никто ничего не отменял и претензии о низком качестве работ тоже не предъявлял. Как рассказывает руководитель биеннале Юлия Музыкантская, работы шли своим чередом, оставались сущие мелочи: повесить шторы и смонтировать Ван Дейка. Но 4 октября, придя в Третьяковку, команда обнаружила "избушку на клюшке". Галерея сочла возможным опечатать биеннальные пространства, поскольку биеннальщики якобы сорвали сроки по монтажу экспонатов и не обеспечили надлежащую пожарную безопасность. (Целиком претензии галереи можно прочесть на официальном телеграм-канале)

События не случилось, потому что за четыре дня Минкультуры отменило биеннале с обидной формулировкой "несоответствие уровня экспонатов статусу площадки". Фото: Кадр видео

Следом подключился Минкульт. Сама министр культуры Ольга Любимова выставки не видела, однако ненадлежащим назвали уже не уровень противопожарной безопасности, а уровень представленных работ.

Пришла очередь телеграмм-каналов, которые с улюлюканьем подхватили тему про то, что это выставка хрени и жбони. Тезис проиллюстрировали двумя "картинками с выставки". Одна - наиболее скабрезная - это фанерные человечки, с ярко выраженными первичными половыми признаками. Человечки радостно держатся ручка об ручку и признак о признак.

Вторая "возмутительная" работа - желто-синий пейзаж Евгении Буравлевой с надписью "Родина" в боковом зеркале автомобиля.

Телеграмщики заявили, что это фига в кармане. Правда, дать точную интерпретацию "фиги" затруднились. То ли желто-синий пейзаж - это символ родины-Украины. То ли, наоборот - это "родина", отразившаяся в заднем стекле уезжающего из России и призыв к "пора валить".

То ли желто-синий пейзаж - это символ родины-Украины. То ли, наоборот - это "родина", отразившаяся в заднем стекле уезжающего из России и призыв к "пора валить". Фото: Кадр видео

"Фарш невозможно провернуть назад"

7 ноября скандал вышел на новый уровень и началось швыряние копролитами. Утром команда биеннале опубликовала ответ на претензии музея, откуда следует, что сама же Третьяковка и должна была обеспечить пожарную безопасность, а вместо этого коварно вставляла палки в колеса и всячески тормозила процессы монтажа электрооборудования.

Контрольный выстрел в голову - Третьяковку и её обитателей практически называли пятой колонной. То, что галерею волновала не пожарная безопасность, а патриотические инсталляции, - открытым текстом сообщает Юлия Музыкантская изданию BFM.ru.

Юлия рассказывает, что особенное неудовольствие галереи вызвала работа Сергея Бугаева про наши памятники, которые сносят в Европе.

- Нас просили изменить визуальный ряд, но мы отказались, - подчеркивает Музыкантская.

А художники кто?

К сожалению, напоминать о том, что буква Z - не индульгенция плохого творчества, - приходится все чаще. Никому не понравится, когда под патриотическим соусом будут втюхивать откровенное гэ. Поэтому понять, обоснованы ли претензии к биеннале можно, посмотрев на контент. Как ни странно, оказывается, что ни один из 27 художников, работы которых планировали выставить, не относится к разряду рукожопых. И даже наоборот.

Сергей Бугаев, чья работа вызвала вопросы - мэтр и участник 48 Венецианской биеннале; Евгения Буравлева - очень хороший художник и автор прошлой биеннале; Саша Купалян — автор первого мурала в Третьяковке, который открывала лично Трегулова. Работы Политова и Беловой, художников, к которым больше всего цеплялись, за "ненадлежащий уровень, - имеются в коллекции Третьяковки. А еще на выставке планировали показать "Апостола Петра", единственную находящуюся в России работу фламандского живописца Ван Дейка. Инсталляцию с участием полотна придумал коллекционер Дмитрий Володин. Эта картина была арестована во Франции, потом с большим трудом возвращена и ряд музеев государственного уровня (в том числе зарубежных) считал за большую удачу провести у себя выставку всего лишь одной-единственной работы Ван Дейка.

На выставке планировали показать "Апостола Петра", шедевр фламандского живописца Ван Дейка.

Ну да, никакой тебе Йоко Оно не приедет. Ну да, общий уровень сильно проигрывают прошлым биеннале, где партнерами были крутые зарубежные музеи. Однако и время не самое благоприятное. Как пела Алена Апина, лепила из того, что было и получилось, в целом, ок, что подтверждает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский:

- Эти работы, на самом деле, не хуже и не лучше нынешнего мирового уровня, - осторожно говорит Михаил Борисович, он же - член экспертного совета и один из отборщиков .

И последний вопрос: как такой почетный эксперт мог отобрать то, что полощут в телеграмме?

Биеннале от деревянных фаллосов открещивается: мол, подставили, оговорили.

По словам пресс-секретаря биеннале Ксении Коробейниковой, произошла накладка: работа приехала вместе с другими инсталляциями художников, но была демонтирована сразу же.

- Простояла где-то полчаса. Кто-то за это время успел сфотографировать и слить хейтерам. Эту работу Политова и Беловой мы не собирались ставить, потому что изначально обсуждали формат выставки "6+", - рассказала Ксения "КП".

В свою очередь художница Буравлева, которую обвинили в ношении фиги в кармане, записала целое видео с объяснениями, что иногда синее и желтое - это просто синее и желтое, а если не верите - поглядите Шишкина.

Так все-таки что это было?

Подобно героине Венички Ерофеева, пострадавшей "За Пушкина", биеннальщики теперь говорят, что пострадали за патриотизм. Но что на самом не понравилось коварным врагам? Неужели «Память» – проект о сносе наших памятников в Европе? Или «Надежда» – белые сорочки солдат с зашитыми записками от матерей? А может, уровню не соответствуют «Люди» – портреты людей, живущих в Донецке под обстрелами? Или возмутил Третьяковку «Ангел Донбасса», нарисованный на стене разбомблённого 1 июня детского садика?

А может, дело не в патриотизме вовсе?

- Возможно, смутил проект «Памятники» Сергея Бугаева, - предполагает корреспондент The Art Newspaper Russia Людмила Лунина, - Проект, конечно, осуждает демонтаж монументов, но одновременно наглядно показывает обрушение российского влияния в регионе.

В свою очередь искусствовед Софья Багдасарова считает, что в деле замешано что-то другое. Софья посоветовала даже не пытаться разобраться, поскольку эта многоходовка сложнее всех прочих отмен в Третьяковке.

Ну а может быть, дело в общем настрое выставки? Сегодня биеннале стали частью светской жизни, "фоном для самолюбования и социального одобрения посетителей", как сказал художник Андрей Буренков. Если руководствоваться такой формулировкой, то контент и впрямь никуда не годится: вряд ли светское сообщество пойдет на выставку, чтобы самолюбоваться на фоне танков и портретов людей, живущих под обстрелами.

Изначально никто ничего не отменял и претензии о низком качестве работ тоже не предъявлял. Фото: Кадр видео

Пошлю дролечке письмо и мы начнем все сызнова

Казалось бы, после такого - всю жизнь не разговаривать, однако в письме Зельфире Трегуловой директор фонда биеннале Юлия Музыкантская предлагает забыть обиды и начать все сызнова:

"Прошу Вас, уважаемая Зельфира Исмаиловна, рассмотреть возможность скорейшего возобновления работ по завершению подготовки 9й Московской биеннале и предлагаю совместно определить новую дату вернисажа", - говорится в письме. Неизвестно, как отреагировала на предложение уважаемая Зельфира Исмаиловна (она, как водится, в отпуске до 12 ноября), но вот Минкульт уже готов пойти на мировую.

- Мы полагаем, что спорная по содержанию выставка, возможно, будет, - заявила 7 ноября министр культуры Ольга Любимова.

Правда, при этом министр уточнила, что если это случится, то "совершенно не на территории Третьяковской галереи".

Ты знаешь, выставка будет...

Короче, те, кто радостно скандировал, что фарш невозможно провернуть назад - ошиблись. Возможно все. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Спекуляции на патриотизме - тема отстойная, но само по себе то, что биеннале, наконец, покинет Третьяковку, в которой окопалась в последнее время - отличная новость. Все эти годы только ленивый не повторял, что гламурные и отпескоструенные пространства галереи больше подходят для торгового центра, но не для выставки современного искусства. Современное искусство требует подходящего антуража. Не зря же, например, прошлая Уральская биеннале проходила на пространствах оптико-механического завода, а некоторые работы первой московский биеннале вообще показывали в метро.

И за что Третьяковка изгнала биеннале из своих стен: за ЛНР и ДНР ли, за плохое искусство, или за нарушение норм противопожаной безопасности - уже неинтерено. Скандалы сделали выставке чуть ли не бульдозерный статус. Так что, будьте уверены, все пойдут, посмотрят и сами сделают выводы.