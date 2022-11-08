«Жесткий вариант развития событий»: Набиуллина предсказала мировой экономике глобальный кризис

Набиуллина заявила об угрозе жесткого развития событий в экономике мира. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Ситуация в мировой экономике сложная и будет усложняться дальше. К неизбежному кризису надо готовиться и перестраиваться быстрее. Об этом заявила во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы. Приводим основные тезисы из выступления главы ЦБ.

ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ КРИЗИС ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?

- Баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий, - заявила Эльвира Набиуллина.

Ситуация в мировой экономике далека от идеальной. По всем показаниям нас ждет повторение 14-летней давности. Тогда весь мир охватил глобальный экономический кризис. Произошло резкое падение котировок акций на фондовых биржах. Были сокращения во многих компаниях. Первые признаки уже налицо. Учетные ставки мировых центробанков поднимают. Биржевые индексы падают. Глобальные корпорации в США заявляют о многотысячных увольнениях.

- Ставки будут высокими, менее предсказуемыми дальше, это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности. Вырастет геополитическая напряженность, будет происходить фрагментация глобальной экономики, усилятся санкции на Россию. И это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008 – 2009 годами, - пересказала один из сценариев возможного развития событий глава российского ЦБ.

«Островком стабильности» наша страна при этом не останется. При глобальном кризисе упадет спрос на многие сырьевые товары, в том числе на те, что добываются в России и продаются за рубеж. Это приведет к падению доходов бюджета.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – УЖЕ ПОРА

Совсем не зависеть от того, что происходит в других странах, у нас точно не получится. Поэтому акцент нужно делать на диверсификацию. Доходы того же бюджета должны складываться из множества ручейков, а не зависеть полностью от трубы большого диаметра, идущей на Запад или Восток.

- Санкции - очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно. На структурную трансформацию российской экономики в любом случае потребуется не один год. И если в мире разразится глобальный кризис, наш путь будет труднее, - пояснила Набиуллина.

По ее словам, международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых. Это дополнительные издержки, которые снижают конкурентоспособность и повышают цены на внутреннем рынке.

А МОЖЕТ, ВСЕ-ТАКИ ОСЛАБИТЬ КУРС РУБЛЯ?

Естественно, депутаты не обошли вниманием и вопрос валютного курса. Он до сих пор многим кажется слишком… крепким. Вот так – долгие годы ругали правительство и Центробанк, что доллар с евро слишком дорогие. А сейчас – наоборот.

- Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия, - пояснила глава Центробанка.

По ее словам, политика плавающего курса является наиболее эффективной. Потому что она позволяет выдержать баланс между интересами и экспортеров, и импортеров. И именно это соотношение спроса и предложения формирует биржевой курс рубля. Напомним, он в течение долгого времени колеблется в районе 60 рублей за доллар и евро.

При этом реальных ресурсов для ослабления нашей валюты сейчас нет. Ведь для того, чтобы это сделать, нужно продать какую-то часть долларов и евро на бирже. А Центробанк этого сделать сейчас технически не может. Резервы в этих валютах заморожены Западом.