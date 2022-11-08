«Перекрёсток» открыл первую лабораторию СТМ

«Лаборатория вкусов и идей» открылась в Москве по адресу ул. Средняя Калитниковская, 28с4. В помещении площадью 50 квадратных метров уже проходят дегустации блюд собственного производства и товаров собственных торговых марок «Перекрёстка». Участники тестирования оценивают качество продукции, а также упаковку и дизайн – как новых товаров, так и уже представленных на полках торговой сети во всех регионах присутствия. Товары, которые прошли отбор, станут новинками на полках супермаркетов «Перекрёсток» или продолжат радовать покупателей своим стабильно высоким, вновь подтверждённым качеством.

Проект соответствует государственным стандартам, отвечает всем необходимым требованиям к дегустации и независимой оценке товаров под собственной торговой маркой. Пространство вмещает в себя порядка 15 участников, что позволяет привлекать к дегустации не только сотрудников сети, но и поставщиков.

«Чтобы качество продукции СТМ оставалось высоким, мы тщательно отслеживаем тренды рынка, проводим потребительские исследования, делаем анализ данных потребительских панелей и привлекаем множество специалистов для реализации этой задачи на всех этапах. Создание «Лаборатории вкусов и идей» – это новая ступень в развитии качественного отбора товаров для наших собственных торговых марок, а также для продуктов из категории готовой еды и кафе. Сейчас мы видим растущий спрос на товары СТМ и создаем все условия для кратного роста уровня удовлетворенности наших покупателей. Мы уверены, что создание такой лаборатории позволит нам сделать ассортимент наших СТМ еще более качественными и вкусными для наших клиентов», — рассказал Александр Коваленко, директор по развитию СТМ торговой сети «Перекрёсток».