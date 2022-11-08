От научно-популярного туризма до суперлекарств: на Конгрессе молодых ученых обсудят развитие науки

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Конгресс пройдет 1-3 декабря 2022 года в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» - том самом, где располагался главный медиацентр Олимпиады-2014. Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

В Сочи ждут представителей российских университетов, НИИ, бизнеса и госкорпораций, а также делегации более чем из 40 стран. А главные участники – это молодые ученые, победители конкурсов грантов, студенты и школьники, ведь молодежь активно приобщают к научно-технологическому развитию страны. Все это – в духе объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий.

На сайте конгресса уже выложили программу: семь тематических блоков и более сотни мероприятий.

Главная тема - как взаимодействовать ученым, бизнесменам, государству и обществу, чтобы развивать экономику регионов и достичь глобального технологического лидерства страны. Отдельный блок – о новых форматах поддержки молодых ученых, о том, как выстроить научную траекторию (личную карьеру в науке) и как это вообще круто — добывать для человечества знания. А еще — какие технологии изменят мир через 10 лет, кто распространил по миру вирус оспы обезьян и что с этим делать, о лекарствах XXI века, в том числе инновационных, биомедицине, трендах в искусственном интеллекте, новых приемах в разгадывании тайн вселенной, спутниковом вооружении.

Разговор пойдет и о научно-популярном туризме, научном волонтерстве, детских научных площадках. Главное – там будут темы, близкие и понятные обычному человеку, не из мира науки. И в этом тоже польза конгресса – чтобы о достижениях российских ученых узнавали как можно больше людей и в России, и во всем мире.