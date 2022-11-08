Владимир Колокольцев представил новых глав полиции пяти регионов

Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей ряда территориальных подразделений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей ряда территориальных подразделений МВД России.

«Указом Президента Российской Федерации министром внутренних дел по Республике Марий Эл назначен полковник полиции Андрей Вырвич, начальником ГУ МВД России по Иркутской области – генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев, министром внутренних дел по Республике Тыва – полковник полиции Сергей Кондрашов, начальником ГУ МВД России по Кемеровской области – генерал-майор полиции Геннадий Корниенко, начальником УМВД России по Приморскому краю – генерал-майор полиции Александр Табакаев», - сообщили в МВД РФ.

Глава МВД России отметил, что в начале службы все вновь назначенные руководители продолжительный период работали оперуполномоченными в отделах районного звена, затем последовательно занимали различные руководящие должности, в том числе на региональном уровне – были начальниками уголовного розыска, либо подразделений, отвечающих за охрану общественного порядка.

Это говорит о том, что все руководители отлично понимают работу каждого полицейского на своем посту.