Медики впервые перелили искусственную кровь, выращенную в пробирке из стволовых клеток

Различные искусственные компоненты крови применяются достаточно давно Фото: Мария ЛЕНЦ

Британские медики заявили о первом в мире переливании человеку искусственной крови, выращенной в пробирке. В чем тут новость? Различные искусственные компоненты крови применяются достаточно давно: это гемоглобин, альбумин или изобретенный в СССР перфторан - “голубая кровь”.

Дело в том, что целью британского эксперимента является создание аналога крайне редких групп крови, которыми в популяции иной раз могут обладать лишь несколько десятков человек. А то и того меньше. Ведь помимо хорошо известных I, II, III и IV групп крови существуют еще 42 системы групп крови. Например, Бомбейский феномен - особенная группа крови, которая была открыта в 1952 году в Индии - характерен только для 0,01 земляков Махатмы Ганди. В Европе “бомбейцы” встречаются еще реже - у одного человека из 10 тысяч. Проблема в том, что если носителю этой группы крови понадобится переливание, то ему подойдет только “бомбейская” кровь. Найти такого донора чрезвычайно тяжело.

Что сделали британцы? Они решили вырастить эритроциты в лаборатории. Вот как выглядит схема эксперимента:

1. У обычного донора забирают около 500 миллилитров крови.

2. С помощью магнитного поля отделяют примерно 0,5 миллиона стволовых клеток, которые впоследствии превратятся в красные кровяные тельца.

3. Эти стволовые клетки в больших количествах культивируют и размножают в лаборатории.

4. Затем клетки превращаются в эритроциты. На выходе получается 50 миллиардов красных кровяных телец.

5. Эритроциты фильтруют, чтобы получить клетки крови на нужной стадии развития. И для переливания в итоге годятся 15 миллиардов эритроцитов.

Первые два добровольца уже получили дозы лабораторной крови объемом 30 миллилитров (две столовые ложки). Искусственную кровь пометили специальным радиоактивным маркером (это совершенно безопасно для человека), чтобы ученые могли наблюдать, как она циркулирует и насколько долго находится в организме.

Исследователи полагают, что кровь из пробирки будет более эффективна при переливании, чем обычная донорская кровь. Последняя содержит коктейль из старых и молодых эритроцитов, в то время как лабораторные красные тельца находятся в оптимальной “спортивной форме”.

Кровь выращенная в лаборатории стоит гораздо дороже донорской. Но доктор Фаррух Шах, один из участников исследования, считает, что эритроциты, произведенные таким способом в будущем можно будет в массовом порядке переливать например людям с таким заболеванием, как серповидноклеточная анемия. Это наследственная генетическая аномалия, которая нарушает строение белка гемоглобина. Гены, которые являются причиной такого недуга, есть у 5% населения Земли.