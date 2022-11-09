Луганская железная дорога возобновила работу 8 пригородных поездов

Госпредприятие «Луганская железная дорога» с 24 октября с 16.00 возобновило движение восьми пригородных поездов. Электрички вновь ходят в Родаково, Дебальцево и Мануиловку.

На предприятии сообщили, что за девять месяцев, с января по сентябрь 2022 года, услугами Луганской железной дороги воспользовались почти 270 тысяч пассажиров. Это число на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, - план по перевозке пассажиров выполнен.

Услугами Донецкой и Луганской железных дорог за этот же период в общей сложности воспользовались 931 тысяча пассажиров, что на 3,5% больше плана.

Всего в ЛНР сейчас курсируют 19 пригородных поездов.

График движения пригородных поездов в ЛНР

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Расписание движения пригородных поездов можно уточнять по телефону (0642) 91-38-95.