Ровенькам - ровные дороги

Отремонтированная дорога по Коммунистической улице.

Дорожники компании «Коми Холдинговая компания», подрядчиком которой стало АО «Региональные дороги», завершили в Ровеньках ремонт Коммунистической улицы и путепровода на улице имени Ленина. На первом объекте работники региона-шефа постелили 1150 метров асфальта, на втором - 500 метров.

- Глазам не верю, - восхищается местный автолюбитель Денис Самохвалко. - Дорога гладкая…

Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТа, с использованием высококачественных, современных материалов.

- В частности, для устройства дорожного покрытия использовалась асфальтобетонная смесь тип Б, марка 2. Во время ремонтных работ были отремонтированы горловины технических шахт и установлены новые люки, - рассказал заместитель генерального директора акционерного общества «Коми Холдинговая компания» Павел Секретарев.

До ремонта на дорогах были большие выбоины и глубокие ямы. А убрать их получилось после подписания соглашения о сотрудничестве города Ровеньки с Республикой Коми.

- Текущий и ямочный ремонты проводились на этих самых оживленных дорогах каждый год, но капитальный ремонт не выполнялся более 10 лет, - отметил глава ровеньковской администрации Андрей Рубанцов.

Он также поблагодарил Республику Коми и ее главу Владимира Уйбу за помощь городу, так как благодаря шефской помощи в Ровеньках ремонтируют не только дороги, но и социальные учреждения, объекты инфраструктуры.

Клавдия Нестеренко

Жительница города Ровеньки Клавдия Нестеренко рассказала, что жители очень довольны, так как раньше дороги были очень плохого качества. А сейчас все видят, как проходит ремонт - качественно, асфальт кладут в два слоя.

- По Коммунистической очень хорошо сделали дорогу, мы очень рады. По центральной улице тоже отремонтировали в некоторых местах, ехать уже безопасно. До этого дороги были очень скверные. В кварталах Шахтерский, Гагарина я проезжала мимо и видела, что уже завезли бордюры, значит, скоро и там будет ремонт, мы рады этому. В направлении поселка Дзержинский, а также от Ровенек до Свердловска дороги, можно сказать, нет, но мы видим положительные изменения, видим технику, рабочих, значит, будет, - считает Клавдия Нестеренко.