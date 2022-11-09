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Политика8 ноября 2022 22:00

Ровенькам - ровные дороги

Впервые за 10 лет на двух улицах города сделали капитальный ремонт. Помогли строители из Коми
Мария ЛЕСНОВА
Отремонтированная дорога по Коммунистической улице.

Отремонтированная дорога по Коммунистической улице.

Дорожники компании «Коми Холдинговая компания», подрядчиком которой стало АО «Региональные дороги», завершили в Ровеньках ремонт Коммунистической улицы и путепровода на улице имени Ленина. На первом объекте работники региона-шефа постелили 1150 метров асфальта, на втором - 500 метров.

- Глазам не верю, - восхищается местный автолюбитель Денис Самохвалко. - Дорога гладкая…

Все работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТа, с использованием высококачественных, современных материалов.

- В частности, для устройства дорожного покрытия использовалась асфальтобетонная смесь тип Б, марка 2. Во время ремонтных работ были отремонтированы горловины технических шахт и установлены новые люки, - рассказал заместитель генерального директора акционерного общества «Коми Холдинговая компания» Павел Секретарев.

До ремонта на дорогах были большие выбоины и глубокие ямы. А убрать их получилось после подписания соглашения о сотрудничестве города Ровеньки с Республикой Коми.

- Текущий и ямочный ремонты проводились на этих самых оживленных дорогах каждый год, но капитальный ремонт не выполнялся более 10 лет, - отметил глава ровеньковской администрации Андрей Рубанцов.

Он также поблагодарил Республику Коми и ее главу Владимира Уйбу за помощь городу, так как благодаря шефской помощи в Ровеньках ремонтируют не только дороги, но и социальные учреждения, объекты инфраструктуры.

Клавдия Нестеренко

Клавдия Нестеренко

Жительница города Ровеньки Клавдия Нестеренко рассказала, что жители очень довольны, так как раньше дороги были очень плохого качества. А сейчас все видят, как проходит ремонт - качественно, асфальт кладут в два слоя.

- По Коммунистической очень хорошо сделали дорогу, мы очень рады. По центральной улице тоже отремонтировали в некоторых местах, ехать уже безопасно. До этого дороги были очень скверные. В кварталах Шахтерский, Гагарина я проезжала мимо и видела, что уже завезли бордюры, значит, скоро и там будет ремонт, мы рады этому. В направлении поселка Дзержинский, а также от Ровенек до Свердловска дороги, можно сказать, нет, но мы видим положительные изменения, видим технику, рабочих, значит, будет, - считает Клавдия Нестеренко.

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