Андрей Турчак: «Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесённый пакет – результат работы партийной программной комиссии и поручений, которые дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. То, о чём мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета», - отметил политик.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей - на поддержку граждан с помощью социального контракт.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; ещё 2,7 млрд рублей - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей - на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей - на господдержку НКО; 44 млн рублей - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров.

Напомним, проект федерального бюджет на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые он дал в посланиях 2020-2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.