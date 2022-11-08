Экс-главред «Комсомолки» возглавлял Думу, когда политики были совсем молодыми

В здании Государственной думы открыли фотовыставку к 75-летию Геннадия Селезнева. Фото: dumatv.ru

Экспозицию в старом здании Думы в честь бывшего главреда КП (с 1980 по 1988) и спикера парламента в конце 90-х я нашел не сразу. ФСОшник на входе перепутал выставки и сначала отправил меня к «национальным костюмам в фольклоре народов России». Но фотографии Геннадия Николаевича оказались на полэтажа выше.

Разглядывая архивные снимки журналиста и политика, я как будто попал в последние классы школы, которые пришлись аккурат на годы думского председательства Селезнева. Вот рядом со спикером улыбается молодой губернатор Тюменской области Собянин, а вот Лукашенко. Еще не седой. Зато полярник Чилингаров за 20 лет вообще не поменялся.

С 1980 по 1988 годы Селезнев работал главным редактором "Комсомольской правды". Фото: dumatv.ru

- Селезнев всегда оставался журналистом, - поделился со мной воспоминаниями фотокор ТАСС Николай Малышев. - В начале нулевых мы во время визита в Ватикан посетили Сикстинскую капеллу. Я начал фотографировать, а Селезнев сделал мне замечание - там снимать строго запрещено. Я ему ответил: «Если б вы еще были главредом, вы бы наоборот заставили бы фотографировать больше». Он усмехнулся и согласился.

На открытие выставки пришла и жена политика Ирина.

- Геннадий Николаевич радовался, когда возглавил «Комсомолку»?

- Скорее переживал из-за ответственности.

- Политика сильно ему мешала в 80-е?

- В 1984 году он выпустил номер без подписи цензора. Там была статья про то, что ветеранам-афганцам нужна помощь. Это было очень смело, ведь официально страна замалчивала детали войны. Но Гену не уволили.

Я не мог не вспомнить знаменитый материал «Рагу из синей птицы» 1982 года, в котором «КП» разнесла группу Машина времени.

- Этот материал наверно сверху заставили написать?

- Нет, муж как раз был на стороне автора.

Пришли в Думу почтить память главреда и бывшие журналисты «Комсомолки» - коллеги Геннадия Николаевича.

- Селезнев был верным и никого за всю жизнь не предал. Он всегда защищал своих людей. Он был лучшим медиаменеджером своего времени, будущий преемник Сунгоркин многому научился у него, - вспомнила Татьяна Корсакова.