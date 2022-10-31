Современный этикет. Какие хорошие манеры должны быть у современного подростка

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Современный этикет».

Поговорим с ребятами о хороших манерах! Вернее даже вот так поставим вопрос: какие хорошие манеры должны быть у современного человека или все эти правила этикета - это пережиток прошлого?

Спикеры: дети, родители и Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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