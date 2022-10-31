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Общество31 октября 2022 11:50

Современный этикет. Какие хорошие манеры должны быть у современного подростка

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Современный этикет».

Поговорим с ребятами о хороших манерах! Вернее даже вот так поставим вопрос: какие хорошие манеры должны быть у современного человека или все эти правила этикета - это пережиток прошлого?

Спикеры: дети, родители и Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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