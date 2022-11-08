Вслед за королевой: Умер миллиардер Эвелин де Ротшильд, к которому Елизавета II обращалась за финансовыми советами

Эвелин де Ротшильд. Фото: YouTube

Британский финансист, глава английской династии Ротшильдов, миллиардер Эвелин де Ротшильд скончался в Великобритании в возрасте 91 года.

- Он умер мирно у себя дома, - говорится в сообщении семьи.

Сэр Эвелин де Ротшильд был известен не только тем, что в свое время стал инициатором объединения в единую финансовую группу британских и французских активов семейства Ротшильдов, но и тем, что именно к нему за финансовыми советами обращалась недавно почившая королева Великобритании Елизавета II.

Он занимал немало постов: был главой холдинга и сопредседателем банка, носившим знаменитую фамилию; а также известным филантропом как в области искусства, так и в области науки. В частности, финансировал медицинские исследования и образовательные проекты. Являлся попечителем Шекспировского трастового фонда, а также членом Совета Королевской академии драматического искусства.

В молодости Эвелин де Ротшильд считался одним из самых завидных британских холостяков и прожигал жизнь, много путешествуя, коллекционируя дорогие автомобили, участвуя в скачках и играя в конное поло. Трижды был женат. Его первая жена, с которой он разошелся в 1971 году, через девять лет была зверски убита. Когда он вступил в третий брак, то вместе с супругой получил приглашение провести медовый месяц в резиденции президентов США. Пара решила не отвергать предложение и согласилась провести в Белом доме одну ночь.