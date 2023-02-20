Россию собираются развалить и унизить: в Европе проговорились, как

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба Фото: REUTERS

Гоголь велик. Гоголь –настоящий провидец.

"… Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами".

Именно эти строки всплыли в памяти, когда пришлось читать очередные мечтания главы МИД Украины Дмитро Кулебы, которые нахлынули во время пребывания в Мюнхене на Международной конференции по безопасности.

- Я в Мюнхене уже 24 часа, принимал участие в дискуссиях об архитектуре глобальной безопасности, европейской безопасности, отношениях США и Китая. Но я не слышал, чтобы кто-то детально давал ответ – какая Россия нам нужна, чтобы жить в мире, и как этого добиться. Надо начать об этом говорить, - заявил он, пыжась от осознания собственного величия (вернее, в собственных глазах). - Для меня окончание военного конфликта– это когда российский президент, с любым именем, посетит Украину, встанет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, и начнёт умолять о прощении. Для меня это будет концом военного конфликта.

Российский президент на коленях на Украине умоляет о прощении… Право слово, тут мечты Манилова о мосте через "зазеленивший" пруд с лавками на нем становятся вполне реалистичными на фоне таких позывов Кулебы.

Можно было бы просто посмеяться над этим, но киевского неонациста в очечках поддержал президент Чехии, в прошлом – генерал, Петер Павел.

- Я был бы очень рад, если бы всё сказанное произошло в течение нескольких месяцев. Но я не живу в идеальном мире, я больше скептик. Я понимаю желание Украины завершить этот военный конфликт, когда все солдаты оставят последний клочок украинской земли, и чтобы российский президент приезжал на Украину, и на коленях просил прощения, - тоже размечтался было он и предостерег. - Но мы можем попасть в ситуацию, когда освобождение части украинской территории может привести к большим потерям, чем общество может понести. Может быть точка, когда даже Украина начнёт думать о другом завершении военного конфликта.

Причем, по его словам, даже такой радостный для них финал, может быть осложнен совсем не оптимистичными последствиями.

- Даже если появится вероятность развала российской армии, ВСУ вытеснят их с Украины, то будет развалена Россия. Будет не с кем вести переговоры касательно режима гарантий безопасности. Будет не с кем работать касательно строительства архитектуры безопасности в Европе, - продолжил Павел и предостерег. - С разваленной Россией у нас будет больше проблем, которых мы сейчас даже не понимаем. Думаю, будет намного лучше быть реалистом. Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему.

Были бы Петер и тот же Кулеба реалистами, не несли бы такую чушь, а думали бы о том, как сохранить Украину в ныне существующих в реальности границах. А тот же Кулеба лучше бы думал, как спасти себя от скамьи подсудимых и перспективы пожизненного заключения. Впрочем, от Кулебы иного ждать не приходится, но вот как мог с такими мозгами президент Чехии служить генералом в НАТО? Или вирус украинства настолько заразен, что сжирает мозги в кратчайшие сроки, не оставляя в голове ничего, кроме вонючей русофобской жижи? И они сидят рядом, как дама просто приятная и приятная во всех отношениях. И мечтают совершенно по-маниловски.

"…Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать".

Правда, Манилов был просто безобидным инфантилом-мечтателем. В отличие от этой сжирающей саму себя ненавистью нечисти. Мелкая злобная подлая нечисть.

А Гоголь велик.