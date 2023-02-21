Какие позы доведут до невроза и сколиоза

Врачи объяснили, почему опасно сутулиться, сидеть нога на ногу и постоянно смотреть в телефон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы каждый день делаем что-то вредящее здоровью: мало спим, плохо едим, да еще и сидим не так! Но самое главное в этом — все можно исправить, если понять, что мы делаем неправильно.

Об опасных позах, которые могут серьезно навредить здоровью, kp.ru рассказывали наши эксперты: д.м.н., врач-кинезиотерапевт Сергей Бубновский, к.м.н., врач-невролог Виктор Косс.

1. Сутулится, сидя за столом.

Чем может быть вредно:

Меняется нагрузка на межпозвонковые суставы, усиливается грудной кифоз (то есть появляется видимая сутулость в шейном отделе), есть риск микротравм сосудов и нервных окончаний. Чаще всего это приводит к головным болям, болям в шее и грудном отделе.

Что делать:

Для начала научиться правильно сидеть: плечи ровно, шея прямо, поясница — полностью опирается на спинку стула. Расстояние до экрана должно быть 50-75 см. Ноги стоят ровно, поду углом не 90, а 100 градусов, то есть чуть задвинуты по стол. Бедра параллельно полу. Важно, чтобы у рук было достаточно места, чтобы расположиться на столе, они ни в коем случае не должны свисать.

Каждый час необходимо делать перерыв, как минимум на 10 минут. Нужно прогуляться, размяться. Если работаете из дома, сделайте минутную планку, 5-10 отжиманий от стола или даже стены, если не получается от пола.

В идеале — купить специальную балансировочную накладку на стул: она не позволяет сутулиться, помогает держать правильную осанку.

2. Все время пялиться в телефон.

Чем может быть вредно:

Начинают меняться правильные, физиологические изгибы в шейном отделе позвоночника. Увеличивается нагрузка на мышцы и сосуды шеи, может быть сдавливание нервных окончаний. Поэтому начинает болеть шея и голова, из-за пережатых сосудов хуже соображаем.

Что делать: раз в 15 минут отрывайтесь от телефона (планшета) и очень плавно наклоняйте голову влево-вправо и вперед. Избегайте резких движений, чтобы не спровоцировать микротравмы.

3. Любить позу «нога на ногу».

Чем может быть вредно:

Чем дольше и чаще мы сидим в такой позе, причем не меняя ног, тем выше вероятность перекоса таза, а также нарушения физиологических изгибов позвоночника, высок риск сдавливания нервных окончаний. И главное — развитие варикоза из-за передавленных и сосудов.

Что делать:

Никто не спорит — поза красивая и весьма соблазнительная (особенно у красоток в коротких юбках). Но все же постарайтесь слышать сигналы своего тела — если чувствуете, что ноги начинают неметь, поменяйте позу. Желательно каждые полчаса встать и пройтись, даже сделать легкие наклоны, повороты, чтобы разогнать кровь. Поможет и пройти пролет лестницы вверх-вниз.

4. Засыпать на животе.

Чем опасно:

Из-за того, что мы лежим на животе, изгиб шейного отдела позвоночника становится более выпуклым, а изгиб в пояснице и грудном отделе становится меньше (уплощается). Из-за этого утром можно проснуться с серьезной болью в пояснице и шее. Даже возможны микротравмы позвоночника.

Что делать:

Если не удается избавиться от вредной привычки, то приобретите хороший ортопедический матрас и подушку, которые правильно распределяют нагрузку на позвонки.

5. Все время носить сумку на одном плече.

Чем может быть вредно:

У детей может развиться сколиоз, да и у взрослых может визуально «опуститься» одно плечо.

Что делать:

Очевидно: носить сумку на разных плечах. Выбирайте сумки с широкими ремнями, так нагрузка будет распределяться более равномерно. А лучше начать привыкать к рюкзакам, если проблема становится очевидной.

6. Носить шпильки или балетки.

Чем может быть вредно:

Любая нефизиологичная обувь может вызвать проблемы с суставами стопы, связками. Как ни странно, но стопы напрямую связаны с головой — если они сдавлены, то нарушается кровообращение и начинает болеть голова.

Если вы постоянно носите каблуки, то это может нарушить не только осанку. На шпильках все давление переходит на носок, колени, суставы и бедра автоматически наклоняется вперед, а тело, соответственно назад. Совсем не физиологичное положение. Связки и суставы, межпозвонковые в том числе, испытывают напряжение и излишнее давление.

- Если вы думаете, что раз каблуки вредны, то их полное отсутствие (например, балетки) подходящий вариант, то я вас разочарую, - говорит директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская. - Подиатрами – врачами, специализирующимися на проблемах стопа – доказано, обувь без каблука вредит еще больше. В такой обуви сильно падает способность стопы амортизировать удары о землю. И невозможен правильный физиологичный перекат, то есть не получится хорошенько оттолкнуться пальцами. В результате походка сильно меняется, суставы, связки и мышцы чрезмерно перегружаются.

Что делать:

Приходя домой, устраивайте ногам массаж (есть даже специальные массажные «ванны» для дома, в том числе и гидромассаж). А можно просто поставить ноги в прохладную воду с солью на 10 минут. А потом сделать небольшую зарядку — покатать мячик, карандаш, попытаться поднять пальцами ног мелкие предметы, тот же карандаш.

Вы удивитесь, но проделав эти простые процедуры, почувствуйте, что отступает усталость, даже проходит головная боль. Ведь на стопах очень много нервных окончаний, а гимнастика улучшает микроциркуляцию и помогает крови насыщаться кислородом.

И выбирайте правильную обувь: лучше всего для людей любых профессий, но особенно тех, кто много времени проводит на ногах, подойдут удобные лодочки с небольшим (3-4 см), достаточно широким, устойчивым каблуком.

ВАЖНО

Что может маскировать боль в спине

Если спина болит не из-за неправильной позы, а сама по себе, и при этом эффекта от обезболивающих препаратов почти нет, это может быть признаком серьезных заболеваний. Или проблем с другими органами: боль между лопатками может сигналить о неполадках в сердце, в поясницу отдают почки, в грудной отдел — желудок или желчный пузырь.

Болью в спине сигналить чрезмерное нервное напряжение и даже депрессия — из-за них снижается выработка серотонина, гормона радости, который работает как обезболивающее. Соответственно, уменьшается болевой порог.

А еще постоянная боль в спине может говорить о растущей опухоли или даже метастазах... Другими словами, важно выяснить ее причины, а не пить горстями обезболивающие.