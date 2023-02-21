«Потому что налево ходил»: Киркоров впервые признался, из-за чего распался его брак с Пугачовой

Киркоров сделал заявление о своем браке с Пугачевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров не раз подчеркивал, что Алла Пугачева была главной женщиной его жизни. Артист говорил, что тяжело перенес развод с певицей. Считалось, что конец их браку положил роман Аллы с молодым Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). Однако в последнем выпуске шоу «Маска» Филипп неожиданно сделал заявление, заставляющее по-новому взглянуть на его отношения с примадонной. Киркоров признался, что изменял Пугачевой. По его словам, именно это и стало причиной развода.

В ходе программы Филипп завел разговор на тему измен с одним из участников шоу – исполнителю в костюме Шаурмы. Киркоров заявил, что и сам позволял себе такое поведение в браке.

- Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил, - сообщил артист.

При этом Филипп не упомянул, что речь идет именно об отношениях с Аллой. Однако известно, что он был женат только один раз – на Пугачевой. Они с Аллой поженились в 1994 году и развелись в 2005-м.

Филипп с Аллой поженились в 1994 году и развелись в 2005-м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, Алла Пугачева была не единственной женщиной, на которой Филипп хотел жениться. Любовь Успенская как-то случайно выдала тайну артиста. Певица приняла участие в новогоднем выпуске шоу «Маска». После выступления Филипп поздравил Успенскую с Новым годом.

- Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж, - поблагодарила звезда отечественного шансона.

Киркоров тут же объяснил, что он и Любовь действительно могли бы стать мужем и женой 30 лет назад. Как-то накануне Нового года Киркоров позвал Успенскую замуж. Однако дальше разговоров дело так и не пошло. Зато сейчас, похоже, Филипп и Люба жалеют о том, что не сделали тогда тот решительный шаг. По крайней мере, Киркоров намекнул, что еще не поздно все исправить. А Успенская пошутила, что они могли бы вместе выступать на корпоративах. Причем она готова взять фамилию мужа и стать Любовью Киркоровой.

- Поют Успенские-Киркоровы для вас в новогоднюю ночь. Дорого, - завершил диалог Филипп.

Еще одной потенциальной невестой Киркорова могла стать Анастасия Стоцкая. Певица, для которой Филипп стал творческим наставником, не скрывала, что была влюблена в него. В интервью «Комсомольской правде» Филипп рассказывал, что Стоцкая очень дорога ему. По его словам, Анастасия буквально спасла его после развода с Пугачевой. Киркоров уверен: если бы он продолжил встречаться со звездой мюзиклов, то они бы уже праздновали 20-летие отношений. На шутки о том, что сын артистки похож на него, король российской эстрады ответил так: «Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты».