Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию выступления российского лидера, а также опубликует наиболее значимые высказывания из выступления главы государства.

Когда и где смотреть прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года можно смотреть в прямом эфире на сайте KP.RU. Видео выступления президента России начнется в 12:00 по московскому времени. Обращение Владимира Путина на этот раз состоится в Гостином дворе. Онлайн-трансляцию послания мы проведем здесь.

О чем скажет Владимир Путин в выступлении

Традиционно темы послания послание Владимира Путина Федеральному Собранию заранее не анонсируются в полном объеме. Выступление президента России 21 февраля 2023 года - не исключение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в своем послании глава государства сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере, однако каких-либо подробностей грядущего обращения Владимира Путина его пресс-секретарь не привел.

Поэтому нам остается дождаться 12:00 по московскому времени, чтобы в видео трансляции на сайте KP.RU самим увидеть в прямом эфире, о чем скажет глава государства.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года обещает быть особенным. Последний раз президент России обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что выступление главы страны будет адресовано не только парламентариям, но и всем жителям. В своем обращении Владимир Путин перечислит главные цели развития государства на год вперед, а может быть и десятилетие (подробности)