«Ростовская Мануфактура Сантехники»: первые в России самоокупаемые смесители2.0* с защитой от утечки воды и денег

Для одних переход на бережливое потребление означает экономию на упаковке и раздельный сбор мусора, пригодного к переработке. Для других — повышенное внимание к скидкам и выбор товаров низкого ценового сегмента с целью уменьшения личных трат. Третьи, наоборот, считают проявлением бережливости покупку дорогих, но качественных вещей: мол, такие прослужат долго. А это и сохранит в перспективе семейный бюджет, и снизит экологическую нагрузку на природу. Ведь в этом случае на производство новых товаров не будут расходоваться дополнительные природные ресурсы, а рано вышедшие из строя вещи не превратятся в мусор, загрязняющий окружающую среду. Правы здесь, как ни странно, все.

В целом концепция бережливого потребления как раз и подразумевает совершение обдуманных покупок, экономию собственных средств одновременно со снижением вреда для окружающей среды. И все три эти задачи, в частности, можно решить с помощью… установки смесителя.

Но как понять, какой смеситель лучше? Обычный кран на кухне, как правило, неэффективно расходует такой ценный ресурс, как чистая пресная вода. А еще создаёт утечку денег, что заметно по постоянно растущим цифрам в платёжке за коммунальные услуги. За решение этих проблем взялись в «Ростовской Мануфактуре Сантехники» (далее по тексту РМС) и создали целую линейку необычных смесителей2.0 РМС

На протяжении последних нескольких лет РМС входит в ТОП-5 крупнейших в России поставщиков и производителей смесителей. Компания считает одним из приоритетов в своей работе создание возможностей для эффективного использования ресурсов в стране. «Мало просто делать “долгоживущие” качественные товары. Важна их экономичность», — считает основатель компании Владимир Сурков.

С 2013 года, с самого момента основания РМС и ещё до объявления в нашей стране курса на импортозамещение, компания озаботилась организацией собственного производства. Однако оказалось, что строгие советские стандарты и система контроля качества в области производства сантехники в нашей стране были практически утрачены. Современные российские производители материалов и комплектующих либо необоснованно завышали цены, либо предлагали продукцию весьма посредственного качества. Решение было найдено в переносе контрактного производства в другие страны, но с сохранением российских инженерных разработок и российского же контроля качества — строгого, как в СССР. Такой подход и позволил продукции ростовчан занять лидирующие позиции в российском рейтинге качества смесителей.

В 2020 году одним из стратегических векторов своего развития компания РМС выбирает экономию — эффективное использование водных ресурсов в доме или квартире. Эту ценность реализовали в 2022 году в новой линейке смесителей, получившей название «Смесители2.0 РМС» по аналогии с версиями компьютерных программ — версией 2.0 обычно называют улучшенную или существенно переработанную новую версию. Самоокупаемый смеситель 2.0 позволяет серьезно снизить расход воды. К примеру, обычная среднестатистическая семья из двух взрослых и ребёнка школьного возраста в среднем расходует около 24 кубометров воды в месяц. Со смесителем 2.0 это количество может снизиться до 12 кубометров — то есть почти на 50%.

При этом экономия семейного бюджета получается весьма ощутимой. Так, с обычным смесителем среднестатистическая семья из трёх человек (муж + жена + ребенок школьного возраста) расходуют примерно 10 кубометров горячей и 14 кубометров холодной воды в месяц. С тарифами, введенными в Москве с 1 декабря 2022 г. расходы на водоснабжение и водоотведение для такой семьи будут такими:

Опытным путем выявлено, что даже если выбрать смеситель для кухни и умывальника, а также смеситель для душа из линейки 2.0 от РМС, потребление воды сокращается примерно на до 50%:

Таким образом, экономия на воде составит почти 1,5 тыс. руб. в месяц на семью из 3 человек. Или почти 19 тыс. руб. в год. Сумма немалая. Учитывая, что смеситель РМС стоит в среднем около 3 тыс. рублей, в итоге установка смесителей на кухне и в ванной окупится менее чем через год. А значит, смесители 2.0 можно назвать полностью самоокупаемыми.

В различных регионах тарифы на водоснабжение будут отличаться. Воду разные семьи тоже используют в разном объеме. Точно рассчитать реальную экономию воды за счет использования энергосберегающих смесителей каждый пользователь может по формуле:

(расход горячей воды, куб.м/мес. Х 0.5) Х тариф ГВС, руб. + (расход холодной воды, куб.м/мес. Х 0.5) Х тариф ХВС, руб.

В этих расчетах не учтены расходы на водоотведение, которое оплачивается по установленному тарифу без учета реального объема, т.к. рассчитать его чрезвычайно сложно. Однако за счет экономии воды водосберегающими смесителями 2.0 объем отведенной воды будет меньше.

Как такое возможно?

Слева — смеситель с пониженным расходом воды, справа — обычный. Диаметр струи одинаковый, а вот расход воды разный.

Суть в том, что из крана с обычным аэратором вода льётся сплошным потоком и расход воды составляет в среднем от 12–16 л/мин. С водосберегающим аэратором, установленным в смесителях РМС для кухни и мойки, на выходе из смесителя создаётся более насыщенная воздухом струя воды. Напор и диаметр изливающейся струи остаются прежними, а расход воды уменьшается до 50%. То есть при равном напоре монтаж смесителя РМС снизит расход воды всего до 6-9 литров за минуту.

Наглядная демонстрация на видео: обычный смеситель (1.0) набирает 2 литра воды за 13 секунд, смеситель 2.0 — за 24 секунды. Соответственно, расход воды у смесителя 2.0 — почти в два раза меньше.

Смесители производства РМС признаны самыми экономичными в мире, что подтверждает реестр рекордов международного агентства « ИНТЕРРЕКОРД».

Дополнительная экономия достигается и за счет длительного срока службы смесителей РМС. Для производства продукции ростовские производители смесителей используют качественные и долговечные материалы.

Именно поэтому у всех смесителей РМС долгий срок службы и длительная официальная гарантия до 7 лет. Таким образом, установка ростовских смесителей 2.0 не только окупается через несколько месяцев. Учитывая такой длительный срок службы, уже через полгода-год (в зависимости от стоимости модели) решение выбрать смесители 2.0 для кухни и ванной начинает приносить реальную прибыль владельцу.

Кроме того, смесители РМС обеспечивают лучшую фильтрацию воды, чем обычные смесители — задерживают больше примесей, что сохраняет внешний вид раковины.

Еще одно преимущество монтажа смесителей 2.0 РМС — шума воды и брызг ощутимо меньше, чем с обычным смесителем. Существенно меньше вероятность, что после мытья посуды придется вытирать воду с пола и кухонных поверхностей. Смесители дают мягкую, приятную на ощупь струю с микропузырьками, которая обеспечивает легкий гидромассажный эффект.

Вот так замена лишь одного небольшого элемента сантехнического оборудования — установка смесителя — может повысить качество жизни, одновременно помогая реально сэкономить и деньги потребителя, и такой важный природный ресурс, как чистая пресная вода. А ещё показывает, что бережливое потребление может возникать как бы «само собой» — просто за счёт массового внедрения в быту новых современных технологий. И что отдельно важно и актуально — отечественных.

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* Информация с экспертным подтверждением экономичности смесителей РМС и видео эксперимента, подтверждающего факт экономии воды смесителями РМС 2.0 — на сайте по ссылке