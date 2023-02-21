Губернатор Александр Осипов рассказал о подвигах жителей Забайкальского края на СВО

Александр Осипов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Михайлович, вы постоянно ездите в поселок Песчанка близ Читы, где находится крупный центр переподготовки наших воинов.

- Окружной центр Восточного округа.

- И лично провожали несколько делегаций и подразделений в зону Специальной военной операции. Как забайкальцы воспринимают цели и задачи СВО?

- Мы должны защищать каждого нашего соотечественника, где бы он ни находился. Наш исторический долг – сохранить наш народ, сохранить традиции, накопленные духовные ценности, культурные сокровища нашего народа, пронесенные за более чем тысячелетнюю историю государства русского. Это наше мировоззрение - защищать, оберегать каждого нашего соотечественника.

А когда речь идет о миллионах людей, которые совершенно несправедливо оказались за пределами нашей страны и которых при этом вопреки всем нравственным законам, вопреки человеческим правам, присущим от рождения любому человеку, вопреки международному праву и многочисленным декларациям межгосударственных институтов убивают, преследуют за родной язык, за свою культуру, за право жить своим укладом, мы просто не можем, как страна, как народ, остаться в стороне.

- Вы много общались с ребятами, которые отправились в зону проведения СВО. И один из самых ярких наших героев - Александр Михайлович Сапожников., бывший мэр города Читы, ушедший воевать добровольцем. Скажите, пожалуйста, с ним какая-то связь есть?

- Сейчас он на передовой линии, «на передке», как говорят бойцы. Изредка участники боев появляются у нас для решения каких-то вопросов: снабжения или еще чего-нибудь. Так и узнаем новости о земляках-забайкальцах. В общем, сейчас работают они. Обстановка напряженная.

- А что они говорят о настроении в войсках на передовой?

- Говорит, что настроение очень хорошее. Все понимают, что происходит. Все понимают, что они столкнулись с абсолютным злом– циничным, беспринципным. Все наши воюющие в очень хорошем морально-волевом состоянии, полны решимости добиться победы.

- Мы подробно рассказывали о вашем решении выплачивать бойцам премии за подбитые, захваченные немецкие и американские танки.

- Наш главный мотив был какой? Когда США и НАТО начали нас запугивать своими бронированными чудищами, мы решили поддержать наших воинов и показать, что не так страшны эти западные изделия, как их малюют. И особо отличившихся наших ребят решили поощрить премиями.

Западных танков пока нет на фронте. Правда, как говорится – первый пошел. Недавно бурятско-калмыцкий экипаж увел из-под носа противника целехонький польский танк.

Наши ребята: командир экипажа - забайкалец.

Смело действовали. Пытались укронацисты им помешать обстрелом, нанесением огневого поражения, но парни под огнем все равно этот танк утащили.

- А они подпадают под ваше решение? Вы будете им премию выплачивать?

- Я сам, когда узнал про этот случай, задумался. Польские танки не подпадают под решение: речь первоначально шла о немецких Leopard и американских Abrams. А после этого эпизода подумал: возможно, надо расширить список.

- Из каких средств будут премии? У вас сформирован специальный фонд для этого?

- Мы особо фондов каких-то не формировали. Посмотрим, сколько денег надо будет.

Кстати

Как российские бойцы увели украинский танк

Этот случай, как говорят, «навел шороху» на передовой Специальной военной операции. Шутка ли – умыкнуть прямо из-под носа противника целый танк!

А дело было так.

Танкисты Южного военного округа в пылу боя с укронацистами заметили боевую машину противника. Видимо, броневик был поврежден, а экипаж бежал из-под обстрела, оставив технику.

- Танк стоял в буферной зоне. Ни они (противник) не могут подойти, ни мы не можем подойти, - рассказывает командир танковой роты Баясхалан Чимитцыренов.

Чтобы отвлечь внимание противника, вызвали огонь артиллерии по позициям укронацистов. А сами двинулись к брошенной технике. Подцепили тросом, но тут противник опомнился и начал ожесточенно палить по российским бойцам.

Били из стрелкового оружия, из автоматических гранатометов.

- Я за один трос цепляю,- продолжает рассказ Баясхалан Чимитцыренов, - выбегаю с другой стороны танка, кричу механику: «Давай тяни». Взяли и на свой передний край вытянули польский танк.

Кстати, этот трофей уже не первый на счету экипажа Баясхалана Чимитцыренова. На счету ребят пять подбитых танков противника и несколько броневиков. Что, в принципе, неудивительно, потому что, как сказал наводчик-оператор Хонгр Эрдниев, экипаж слаженный, все друг за друга.

Но данный трофей – особенный. Машина-то оказалась практически целехонькая, с минимальными повреждениями. Подлатали – и пустили в дело уже на нашей стороне. Теперь на ней воюют российские танкисты.

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