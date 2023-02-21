Марат Хуснуллин мобилизовал 45 тысяч строителей на восстановление Донбасса

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оценивая усилия РФ по восстановлению разрушенных украинской военщиной территорий Донбасса, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в этом регионе работают десятки тысяч строителей.

- Я за последний год провел на новых территориях месяц, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Работают все структуры правительства, все госзаказчики. Мы мобилизовали 45 тысяч строителей, восстанавливаем очень быстро Мариуполь, все разрушенные населенные пункты, инженерные сети и дороги. Работаем в штабном режиме. Деньги есть, штаб системно настроен, поэтому у нас все получается.

- Марат Шакирзянович, в этом грандиозном процессе задействован и Фонд развития территорий. (Фонд развития территорий прежде всего ориентирован на создание комфортных условий жизни россиян, то есть на переселение из ветхого и аварийного жилья, выстраивание благоприятной инфраструктуры, защита прав дольщиков – А.Г.)

- У Фонда развития территорий очень большие задачи. Я непосредственно возглавляю Наблюдательный совет Фонда, Попечительский совет возглавляет экс-премьер Сергей Степашин. Сергей Вадимович – очень опытный человек. Его знания нам, безусловно, полезны. Попечительский совет - это такой орган общественный, политический, очень важный для того, чтобы правильно вести стратегию развития регионов.

В том числе и новых, вошедших в состав России в последний год, на которых, как вы знаете, такой работы – непочатый край.

Это очень важный аспект: не просто понастроить жилья, но создать людям все условия для комфортного проживания. За чем пристально следит, в том числе и упомянутый фонд.

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