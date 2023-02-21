Бесславный конец или очередной пиар-ход: в смерть сына Мавроди в тайской тюрьме не верят даже его друзья

Основатель крипто-бизнеса перестал выходить на связь после странных сообщений в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самый известный мошенник девяностых, основатель печально знаменитой финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди теперь вряд ли подтвердит, что у него был внебрачный сын. Отправившись в мир иной в 2018 году и лишив, по некоторых оценкам, до 17 миллионов человек их сбережений, Мавроди никогда и ничего не говорил о своих детях на стороне; нет никаких упоминаний о них и в разного рода энциклопедиях.

Все это, впрочем, никак не мешало Максиму Мернесу заявлять, что его родным отцом является именно Сергей Мавроди, менявший роскошные офисы «МММ» на тюремные нары, кабинет депутата Госдумы на раскладушку в съемной квартире и умерший на автобусной остановке.

На днях из Таиланда пришла информация, что Максим Мернес был зарезан в тюрьме.

Дело отца

Крах «МММ» и других финансовых пирамид некоторых доверчивых россиян так ничему и не научил. Тем более, что многие мошенники сегодня искусно декорируют свои преступные намерения красивыми терминами, призывая не менять как это делал Мавроди, наличные деньги на фантики, а инвестировать в криптовалюты, обещая невероятные прибыли.

Максим Мернес представлял новое поколение «криптомагнатов». Сначала он рассказал, что когда-то по дешевке купил несколько биткоинов, принесших ему кучу денег, затем сам стал предлагать всем желающим заработать на криптовалютах.

Последние несколько лет он жил в Таиланде, откуда и вел свой YouTube-канал, попутно раздавая интервью и публикуя хвалебные статьи о своей успешной предпринимательской деятельности. Также он обожал размещать в соцсетях фотографии, свидетельствующие о своей роскошной жизни.

Максим Мернес представлял новое поколение «криптомагнатов». Сначала он рассказал, что когда-то по дешевке купил несколько биткоинов, принесших ему кучу денег, затем сам стал предлагать всем желающим заработать на криптовалютах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неизбежный крах

Красивые пейзажи, дорогие вещи, люксовые автомобили и гарантии легкой жизни на райских островах продолжают магически действовать на людей, которые понесли свои кровные в криптобизнес внебрачного сына Мавроди.

Но проблемы у Мернеса все же начались. Причем после того, как он дал интервью одному из украинских журналистов. Дмитрий Гордон в России внесён в список экстремистов и объявлен в федеральный розыск по уголовному дел. Свою карьеру он начал с того, что рекламировал услуги гадалок, а также бесполезные «золотые пирамидки Ю-Шинсе», называя их запатентованным медицинским прибором и гениальным изобретением.

Гордон вряд ли встречался с Мернесом на безвозмездной основе: тщеславный криптоделец внимательно следил за публикациями в прессе и никогда не скрывал, что всегда платил за позитивную информацию о себе.

Небо в клеточку

Вскоре после встречи с Гордоном на Мернеса сначала якобы напали неизвестные преступники, затем он вдруг оказался в больнице, а чуть позже – в тайской тюрьме.

Все это так или иначе повторяло цепь финальных эпизодов жизни Сергея Мавроди, который тоже когда-то жаловался, что для оплаты работы защищавших его адвокатов приходилось обращаться за помощью ко всем неравнодушным.

Вот и Мернес, оказавшись в кутузке, бросил клич немедленно помочь ему звонкой монетой, а иначе он проведет за решеткой «по надуманным обвинениям» ближайшие пять лет.

В январе 2022 года на его странице появилось фото, сделанное на больничной койке. Подпись к нему гласила: «Максим получил черепно-мозговую травму в тюрьме, а также в следствии осложнения после COVID-19 он находится в госпитале». Сам Мернес обратился к подписчикам с такими призывами: «Поднимайте всех!!! Этот беспредел никогда не закончится! Я буду сидеть в тюрьме незаконно».

Опубликовал он и телефон человека, которого называл своим адвокатом. Александр Парфенов отказался общаться с «КП».

Неподтвержденная смерть

И вот, в прошлые выходные знакомые Мернеса сообщили о том, что он был зарезан в тайской тюрьме. По одним сведениям, все произошло из-за внезапно вспыхнувших разборок с сокамерниками. По другим, киллера наняли отчаявшиеся вернуть свои деньги, вложенные в криптопирамиды Мернеса, горе-инвесторы.

В тайской прессе никаких упоминаний о задержании Мернеса нет. Не значится его имя и в списке иностранцев, отбывающих тюремное заключение в Таиланде. «КП» также связалась с посольством в РФ в Бангкоке, где отказались дать пояснения о судьбе российского гражданина.

Последние несколько лет он жил в Таиланде, откуда и вел свой YouTube-канал, попутно раздавая интервью и публикуя хвалебные статьи о своей успешной предпринимательской деятельности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По отцовским стопам

Вспомнив, как от разъяренных вкладчиков частенько скрывался и Михаил Мавроди, многие заподозрили, что Мернес, растратив чужие деньги, тоже решил исчезнуть, инсценировав и госпитализацию, и попадание за решетку, и даже свою смерть.

В пользу этой версии свидетельствует разговор с российскими журналистами некоего Николая, называющего себя помощником Мернеса. «Это все неверная информация. Он более чем жив. Я – его помощник… В данный момент он находится не на связи, у него были проблемы… Он переосмыслил некоторые моменты», - цитирует Газета.Ru фрагмент интервью.

На жадину не нужен нож

Заветы Мавроди и его внебрачного сына еще задолго до появления на свет криптовалют изложил в своей песне Булат Окуджава – «покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». И в том же Таиланде, да и не только в нем, продолжат активно действовать клоны лисы Алисы и кота Базилио, распевавших вовсю в киносказке про Буратино. В Бангкоке, Паттайе, на Пхукете и Самуи, открывшихся недавно для российских туристов после коронавирусной пандемии, чуть ли все столбы обклеены однотипными листовками. Всем желающим предлагают «выгодные» денежные переводы из России в Таиланд через некие криптобиржи.

Технология мошенников до безобразия проста и ни с какими биржами не связана: доверчивому простаку предлагают совершить перевод крупных сумм в рублях на указанный мошенниками счет, после чего обещают «совсем скоро» прислать кучу тайских купюр с курьером. Справедливости ради, нужно сказать, что кое к кому курьеры действительно приезжали и даже привозили немного валюты, которой хватало ровно на пару бутылок воды.

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