Наследник махинатора: За что сын Сергея Мавроди попал в тюрьму в Таиланде

В тайском тропическом раю Мернес с женой вели расслабленную жизнь, о чем охотно рассказывали в соцсетях. Фото: mernesmax/Instagram

26-летний Максим Мернес, который называет себя сыном Сергея Мавроди, уже несколько недель сидит в тюрьме Таиланда. И хотя он успел поработать над развитием финансовой пирамиды отца, закрыли его не за это. «Всего лишь» напал с ножом на партнера по бизнесу.

Оговоримся сразу - история мутная. Но как вы хотели, если речь идет о наследниках Остапа Бендера? Давайте разбираться вместе.

А был ли папа?

Прежде всего возникает вопрос: а правда ли Максим Мернес сын основателя «МММ»? Почему тогда фамилия другая?

Мернес - это псевдоним, который хорошо смотрится в соцсетях. Если учесть, что парень явно и с удовольствием работает на публику, это важно. Настоящая фамилия у него другая, но тоже не Мавроди.

Перескажем биографию Максима с его же слов.

Родился в Москве в 1995 году. В то время Мавроди был женат на украинке Елене Павлюченко, но когда и кого это останавливало от интрижки на стороне.

- Мама, кстати, тоже Елена, рассказывала, что Сергей Пантелеевич отличался от других мужчин своим образом мышления, этим он ее и привлек, - рассказал Максим в недавнем интервью украинскому журналисту Гордону.

А путь на нары молодому авантюристу проложил его биологический отец Сергей Мавроди. Фото: Андрей КАРА

Счастье длилось недолго: в 1997-м Мавроди объявили во всероссийский розыск, и Елена с Максимом перебрались в Томск, подальше от шумихи вокруг краха «МММ». Надо сказать, очень удобно вышло для будущей легенды наследника великого махинатора: в воспитании внебрачного сына Мавроди не участвовал, подарки на дни рождения не присылал, к себе отпрыска не звал. Короче, никаких доказательств родства.

Единственная деталь, в которую тут верится безоговорочно, - ни рубля алиментов на сына Елена от Мавроди не увидела. Впрочем, в Томске она нашла себе мужа, который заменил Максиму отца.

От осинки не родятся апельсинки

Мальчик вырос смышленым, выучился в Томске по престижной специальности «прикладная математика и кибернетика» и подался в Москву на заработки. От осинки, как известно, не родятся апельсинки, так что Максим довольно быстро ввязался в торговлю криптовалютой - то ли это прорывная финансовая технология, которая изменит весь мир, то ли глобальное надувательство, на которое повелись миллионы людей по всей планете.

Но для начала Максим потренировался на кошках.

- Вместе с отцом мы работали на новых проектах: развивали «МММ» в Африке и Азии, запускали криптовалюту Mavro, - перечисляет семейные достижения Мернес.

По его словам, особенным успехом пирамида пользовалась на Черном континенте.

В тропиках сын Мавроди увлекся серфингом, но на этот раз не удержался на бизнес-волне. Фото: mernesmax/Instagram

То есть молодой человек цинично рассказывает под камеры, что осознанно обманывал людей, а как иначе назвать «развитие «МММ»? Просто когда в России опомнились и прищучили Мавроди, он перенес свои схемы туда, где народ понаивнее. А тут и явно амбициозный сынок - настоящий или вымышленный - пришелся кстати. В новомодной криптовалюте опять же разбирается, а разве мог великий мошенник мимо такого пройти?

Впрочем, счастливого воссоединения отца и сына, в котором он прозрел такого же нечистого на руку финансового гения, не состоялось. Виделись они всего пару раз, последний - аж в 2012 году. Максиму тогда было всего 17 лет! Все остальное общение родственников проходило по электронной почте - звонить Мавроди не любил.

Финансовый гуру

Последнее время Мернес обретается в Таиланде - якобы сбежал туда от разгневанных вкладчиков «МММ», которые рассудили, что сын за отца еще какой ответчик. Но сам молодой человек в интервью украинскому журналисту Гордону встает в позу и объясняет переезд в тропики возвышенными мотивами:

- Я устал после «МММ», у меня был упадок сил. Я разочаровался в стране, людях, поэтому мы решили с женой уехать. Купили билет в один конец.

Максим не скрытничает и признается, что понимает: то, чем он сейчас занимается, это лишь мыльный пузырь. Но, по его же собственным словам, только так сейчас можно разбогатеть с нуля. Хотя парень тут же начинает кокетничать и уверять, что ему-то до настоящего богатства ой как далеко. Мол, и на банковских счетах всего-то миллионов 10 долларов наберется, и часы на запястье - чуть ли не пролетарские Rolex за 50 тысяч долларов.

Похоже, перенял он от отца и тягу к публичности. Казалось бы, торгуй себе криптовалютой, пересчитывай нули на счетах да живи спокойно в тропиках. Но Максиму хотелось славы финансового гуру. Он написал несколько книг, среди которых одна - «Мой путь к миллиону долларов» даже якобы стала бестселлером.

В соцсетях Максим тоже развел бурную деятельность, вещая своим последователям, как правильно зарабатывать. На его страницу в Инстаграме подписались 5 млн пользователей. Правда, с каналами на YouTube дела обстоят похуже. На одном - около 40 тысяч подписчиков, на другом - 147 тысяч. Остается догадываться, откуда взялась такая разница.

За «МММ» ответишь!

Впрочем, жизнь криптомиллионера оказалась не такой уж безоблачной. Периодически в прессе мелькали упоминания о передрягах, в которые попадал сын Мавроди. Несколько лет назад неизвестные ворвались на его виллу и взяли Максима с женой в заложники. Пара просидела восемь часов с мешками на голове. У него украли деньги и документы. Впрочем, нажива тут была на втором месте: считается, что Мернесу мстили за аферу биологического отца. Аукнулась все-таки «МММ».

Но Мернес и сам нарывается. В прошлом году он зарубился в соцсетях с украинским бойцом ММА Аскаром Можаровым. Тот, будучи парнем простым, в насмешки и издевки в интернете играть не стал, а разыскал своего обидчика.

- Культурно его спросил, для чего все эти издевательства надо мной в соцсетях. Он ничего умнее чем «Ты кто такой?!» придумать не смог, - рассказывает боец о встрече с миллионером. - Может, провоцировал меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из фирменных захватов, аккуратно дотронулся до его лица кулаком, нечаянно разбил его телефон.

Максим со следами побоев, полученных от своих деловых компаньонов. Фото: mernesmax/Instagram

После этого Мернес пару месяцев носился с идеей реванша - на ринге и при зрителях. Но сейчас парню точно не до показательного боя.

17 ноября на странице Мернеса в Инстаграме появилось фото Максима с кровоподтеками и рассечениями на лице.

- Он вышел, чтобы встретиться с партнером, когда у дома на него набросились два человека, - рассказала журналистам супруга Мернеса. - Один держал и бил, другой нанес семь ударов ножом. После этого они скрылись. Максим еле дополз домой.

Правда, оказалось, что нападавшие с ножом лишь сломали миллионеру три зуба, нос и ухо. Тоже своего рода талант - так пырнуть человека тесаком. Ну или просто кто-то врет.

Даже подписчики Мернеса, которым он каждый день скармливает проповеди о том, как разбогатеть на криптовалюте, не поверили в это избиение.

«Для тех, кто еще думает, что вчера был фейк... меня пытаются убить, угроз куча, не знаю, что делать, пишите всем, кому можно, поднимайте ВСЕХ! Меня хотят посадить, убить, уничтожить. Так понятно?» - истерил парень в новом видео в соцсетях.

В подробности этого «заговора» он подписчиков посвящать не стал, зато прикрепил к посту номер карты. Помогите, мол, кто чем может.

По крайней мере в одном Мернес оказался прав - его действительно хотят посадить. Стоило наследнику Мавроди выйти из больницы, как он оказался за решеткой. Теперь уже его обвиняют в нападении с ножом на своего бизнес-партнера.

«Ребята, очень стремная ситуация, я оказался в тюрьме, передайте всем, кто может, помогите. Меня разводят по делу, которого я не совершал, поэтому звоните всем, в консульство, всем звоните!» - с такими словами Мернес обратился к своим подписчикам в момент задержания.

Почему-то жена и друзья Мернеса, который рассказывает про 10 млн долларов на своих счетах, уже несколько недель не могут собрать 30 тысяч в валюте, чтобы его выпустили под залог из тайской тюрьмы.

Загадка смерти Мавроди

Что и с кем не поделил Максим Мернес - большой вопрос. Ясно только, что история эта мутная, как и остальные предприятия наследника основателя «МММ». Кстати, оказавшись за решеткой, парень снова вспомнил о знаменитом родителе. Якобы его наказывают за то, что слишком много разболтал в интервью Гордону.

Судя по всему, парень имеет в виду тот фрагмент, где он сомневается в официальной версии гибели Мавроди.

Напомним, основатель «МММ» скончался 26 марта 2018 года. Ему стало плохо на автобусной остановке, и на скорой его привезли в больницу. Там у Мавроди диагностировали инфаркт миокарда, перфорацию язвы кишечника и хроническую алкогольную интоксикацию.

- В официальной версии все неправда, - уверен Максим Мернес. - Отец владел криптовалютой на миллиарды долларов, он точно не ездил на общественном транспорте. Больше того, он не пил. Не знаю, убили ли отца, но за ним очень пристально следили.

Но давайте честно - откуда парню, который к тому моменту уже несколько лет жил в Таиланде и в лучшем случае переписывался с отцом, знать о его состоянии? Даже из рассказов Мернеса ясно, что близки они никогда не были.

Впрочем, в том интервью молодой человек вообще наговорил много чуши. Были и ритуальные заявления о том, что Крым, разумеется, украинский, и критика экономической политики России с прозрачными намеками, что уж Мернес-то знает, как все надо устроить. А как вы думали, яблоко от яблони - Мавроди же тоже затеял «МММ», чтобы преобразить страну.

Так что теперь все разговоры о русской мафии, которая якобы хочет заткнуть рот сыну великого мошенника, вызывают разве что улыбку.

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