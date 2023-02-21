Карен Шахназаров ждет крупного успеха российских военных в зоне СВО

Знаменитый кинорежиссер и общественный деятель внимательно следит за событиями в зоне Специальной военной операции. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый кинорежиссер и общественный деятель внимательно следит за событиями в зоне Специальной военной операции.

- Карен Георгиевич, вы порой довольно критически оцениваете действия нашей армии в зоне СВО.

- Я не назвал бы свою позицию словом «критически». Я просто сказал бы, что есть вещи, которые меня беспокоят как гражданина. И я не могу не говорить об этом. И я думаю, что это правильно. Надо говорить о том, что тебя беспокоит, стараясь при этом не навредить.

- Как вы сейчас оцениваете положение на фронте?

- Надо подождать. Я боюсь сглазить. Не хочу вызвать некий элемент шапкозакидательства, который, к сожалению, нам присущ. Сегодня заметно появилось некое оживление наших сил. Хочется, чтобы оно реализовалось в большой, крупный успех. Но не хочется пока, раньше времени, что-то такое предвосхищать…

- Что вам подсказывает ваше чутье?

- Чутье подсказывает, что мы должны победить. Поскольку у нас другого выхода просто нет.

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