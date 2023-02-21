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21 февраля 2023 11:50

Путин поручил разработать программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК: что это такое и кому полагается

Риэлтор Апрелев рассказал, как будет работать предложенная Путиным льготная программа аренды жилья для сотрудников ОПК
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Риэлтор Апрелев рассказал, как будет работать предложенная Путиным льготная программа аренды жилья для сотрудников ОПК

Риэлтор Апрелев рассказал, как будет работать предложенная Путиным льготная программа аренды жилья для сотрудников ОПК

Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса, — Ред.). Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, - сказал глава государства в послании Федеральному собранию 21 февраля. Владимир Путин отметил, что уже обсудил этот вопрос с правительством.

Отвечаем на главные вопросы о новой инициативе.

Что такое льготное арендное жилье?

Это съемное жилье — квартира или дом - которое частично оплачивают государство или госпредприятие.

Где построят такое жилье?

- В первую очередь, конечно, в городах, наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах, - подчеркнул президент.

Полагаем, что под действие программы попадут Нижегородская, Свердловская области, Удмуртия и т. д.

Что такое «ставка ниже рыночной»?

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев предполагает, что есть два сценария развития новой программы.

Первый - строительство жилья, которое будет предоставляться в аренду из расчета субсидирования ставки найма.

- Например, коммерческая ставка аренды — 50 тысяч рублей за двух-трехкомнатную квартиру. А для работника предприятия ОПК и его семьи может быть предусмотрена субсидия 50% или фиксированная сумма, которая будет дана на оплату аренды, — говорит Константин Апрелев.

Второй сценарий — ничего нового не строить, но компенсировать аренду жилья за счет бюджета в готовых домах. Допустим, сотрудник предприятия уже снимает жилье и ему начинают частично оплачивать его.

Какой должна быть схема субсидирования?

По словам Апрелева, одна из вероятных схем такова. Предприятие компенсирует сотруднику часть арендной платы, а потом получает компенсацию из бюджета.

- Главное, чтобы не было злоупотреблений, - подчеркнул эксперт. - Схема должна прозрачной, лишенной коррупционной составляющей. Но как конкретно будет работать, должно ответить правительство.

Кого коснется новая государственная программа?

Пока не совсем ясно. В России немало предприятий работают на нужды оборонного комплекса. Часть на 100% производит военную продукцию, часть на 50-60-70%, а некоторые лишь небольшой объем, делая упор, в основном, на гражданские товары. Будут ли сотрудники последних считаться работниками ОПК?

- Критерии четко сформулирует правительство, - сказал Константин Апрелев. – Но сейчас важно понять, общую потребность в таком жилье. Сколько человек, работающие в сфере ОПК, живут в съемном жилье? Сколько предприятию нужно привлечь еще специалистов?..

Каковы перспективы такой программы?

- Это хорошая идея, - подчеркивает эксперт. - То, что сейчас такая мера принимается по отношению к ОПК, это решение текущих задач. Считаю, что в будущем нужно направить такую социальную программу на все сферы, где есть кадровый голод – медики, учителя и т. д. И развивать это направление для всех категорий людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, человек платит за съемное жилье и не может накопить на первоначальный взнос на ипотеку. Но если субсидировать ему арендную ставку, то он себя почувствует увереннее. Это, кстати, повлияет и на рост рождаемости в стране.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ