Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Что сказал Путин о ядерном оружии в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Во время своего выступления российский лидер коснулся темы ядерного вооружения.

- Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, - отметил глава государства.

Путин добавил, что Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США. Кроме того, президент заявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Что такое Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США - СНВ-3

Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это соглашение широко известное по аббревиатуре СНВ, третий вариант которого (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия) межэду Россией и США. Он пришел на смену Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

Договор СНВ-3 предусматривал реальное и, что важно, контролируемое сокращение наступательного стратегического оружия к февралю 2018 года. У сторон должно было остаться по1550 боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах, а также на ракетах подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты отмечали, что в самом тексте документа был заложен дисбаланс. К примеру, договор устанавливал, что каждый тяжелый бомбардировщик – это один ядерный заряд, хотя фактически один борт может нести 12 до 24 ракет или бомб. Тяжелых бомбардировщиков у США больше, чем у России, и реальное соотношение зарядов таким образом составляло 2100 для России, и около 2400 для США. Впрочем, в отличие от СНВ-1, в СНВ-3 не было ограничений на районы боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов – у России это «Тополь», «Тополь-М», «Ярс».

К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. Американцы же пошли на разного рода ухищрения. Например, в одностороннем порядки исключили из зачета 56 пусковых установках БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н. Почему? США заявили, что переоборудовали их. Кроме того, несколько шахт они обозвали «учебными» и тоже не стали включать в зачет. По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного Договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.

После 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о продлении СНВ-3, однако Белый дом настаивал, что в договор должен быть включен и Китай. Союзники США по НАТО – Великобритания и Франция – тоже обладают нацеленным на Россию ядерным оружием и при этом не входят в СНВ-3, это вопрос американцы раз за разом оставляли за скобками. Тем не менее в январе прошлого года удалось договориться о продлении СНВ-3 в том виде, в каком он существует.

Однако теперь, когда США заявляют о намерении нанести России стратегическое поражение, дальнейшее соблюдение СНВ-3 с допуском американских инспекторов на наши стратегические объекты не имеет для России никакого смысла. Как бессмысленно и ограничивать себя в количестве стратегических вооружений в условиях, когда, кроме США, нам угрожают и другие страны Североатлантического Альянса.

В то время, как на нас наступает весь называющий себя цивилизованный мир, Россия просто развязала себе руки.

- Приостановка участия в договоре дает возможность прекратить всякий обмен данными о системах вооружения и военной техники, это первое, - сказал «Комсомолке» военный эксперт, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. – Второе – это то, что мы можем начать производство систем вооружения свыше тех норм, что ог8оворены в соглашении. А у нас есть, что производить. Взять, к примеру, те же стратегические ракетные комплексы «Сармат», теперь ничто не ограничивает нас в объемах их производства. И еще одно: если США решат произвести испытания ядерного оружия, мы тоже сделаем это – президент четко об этом заявил.

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