Элла Памфилова заявила о готовности Центризбиркома провести выборы Президента России на новых территориях в 2024 году

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2024 года гражданам России предстоит выбрать президента страны. Как идет подготовка к этому важному в жизни нашей страны событию?

Такой вопрос был задан председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.

- У нас каждая следующая избирательная кампания начинается на следующий день, как только заканчивается предыдущая, - подчеркнула Элла Памфилова.- Поэтому мы никогда не расслабляемся. В первую очередь работаем над ошибками, смотрим, что удалось, что не удалось, прогнозируем, как надо действовать, закрываем слабые места – и вперед.

Все, что запланировано, мы сделаем. А иначе быть не должно.

Сейчас такое время, когда не то, чтобы расслабляться нельзя, а надо собирать волю в кулак, верить в то, что ты делаешь. И очень важно, чтобы весь народ был сплочен. И наша система избирательная показывает, что, несмотря на различие политических, религиозных, мировоззренческих взглядов и так далее, общество демонстрирует сплоченность и единство.

- Элла Александровна, каковы главные задачи Центральной избирательной комиссии?

- У нас задача одна, которую ставит президент: работать в соответствии с законом, чтобы выборы были максимально открытыми, прозрачными и максимально достоверными.

- А в новых регионах России (имеются в виду Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области – А.Г.) как будет складываться избирательная кампания?

- Я не могу сейчас предугадывать и прогнозировать целый ряд вопросов, связанных с военными действиями. Но мы делаем все возможное, чтобы тогда, когда будет понятно, что выборы можно проводить, вся система избирательная в этих республиках была готова.

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