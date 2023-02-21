Россия приняла решение по договору с США о стратегическом ядерном оружии: Что теперь изменится

В условиях, когда идет агрессия против нашей страны, исполнение этого договора - это нанесение прямого ущерба нашей национальной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что означает приостановка российского участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, о котором во время послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

- Александр Николаевич, президент подчеркнул, что это не выход, а именно приостановка участия. Но что это означает на деле? Это что-то временное или может быть достаточно продолжительной?

- Приостановка – это значит, что мы не выходим из договора, сам документ остается в силе. Однако действие договора пока замораживается. А второй момент – конечно, Путин четко сказал, при каких условиях мы можем вернуться к работе по данному договору. И главный, мне кажется, вопрос – это то, что субъектом агрессии против России на сегодняшний день выступает весь коллективный запад во главе с США.

В условиях, когда идет агрессия против нашей страны, исполнение этого договора - это нанесение прямого ущерба нашей национальной безопасности. Вот как если бы мы в годы Великой Отечественной войны Гитлеру предоставили возможность контролировать наши какие-то военные объекты. США и весь коллективный запад заявили о том, что готовы уничтожить нашу страну, уже проводятся диверсии против наших объектов стратегической безопасности. И в то же время требуют от нас отношений, как в мирное время, словно мы партнеры по системе безопасности. Это абсурд, в таких условиях соблюдать договор мы не можем.

- Договор СНВ-3 между РФ и США действовал до последнего момента. Он, в частности, предусматривал сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц. Что теперь измениться? Западные эксперты могут расценить, что Россия начнет наращивать свой ядерный потенциал. Такое может быть?

- Гонка вооружений в том виде, как она была во времена противостояния СССР и США, уже не существует. Сейчас речь, скорее всего, идет не о количестве вооружений, а о качестве. Я бы сказал, что это «инновационная гонка вооружений» - скорее всего, об этом президент и сказал в своем послании. Ничего нового здесь нет - в том смысле, что еще Трамп заявлял о программе модернизации ядерного вооружения и ядерного потенциала США.

- И как раз наши эксперты за этим никак проследить не могли, трудно было наладить учет потенциала высокоточного оружия в США. Мы говорили об этой проблеме, потому что было очень сложно проследить за этим за всем. С одной стороны, договор американцы выполняли, а, с другой стороны, лазеечки какие-то в этом договоре находили.

- Они со своей модернизацией договорились до того, что стали рассматривать возможность в каких-то ограниченных рамках применять ядерное оружие. То есть, если раньше, скажем, в момент противостояния СССР и США была четкая позиция, что в ядерной войне нет победителей, что будет уничтожено все живое на земле, то сейчас они как бы говорят, что мы можем подрегулировать ударную волну, скорректировать радиационное заражение местности, проникающую радиацию и прочее. Все это прозвучало при Трампе, якобы в рамках модернизации. Мне кажется, это самый опасный момент, и это было еще несколько лет назад.

- Что теперь? Мяч на стороне американцев? Чем они могут ответить?

- Надо исходить из того, что как бы американцы не брыкались, на самом деле соблюдение этого договора и подписание нового в их интересах. Потому что, во-первых, у нас появилось много нового качественного оружия, те же гиперзвуковые ракетные системы типа «Циркон». Это все не входит в СНВ-3 и, конечно же, американцам хотелось бы как-то эти вопросы согласовать. Но ведь дело-то в том, что система стратегической безопасности и стабильности в мире на основе двусторонних отношений между Россией и США устарела, она должна строиться на многосторонней основе с участием других ядерных держав.

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