Учебники не должны быть скучными: назван способ заинтересовать школьников историей России

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«Мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам, прежде всего - истории, обществознанию, литературе, географии. Чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях», - подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова (Архангельск), прокомментировала сайту KP.RU:

- Любовь к Родине начинается с любви к родному краю - и так должно быть. Да, длительное время мы видели «перекос», когда мы отдавали приоритет «западной культуре», истории, литературе или искусству, а свои авторы и достижения оставались забытыми. За прошедшие 40 лет у нас в Архангельской области не было написано ни одного учебного пособия для старшеклассников по истории родного региона - и это печальный факт.

Несколько лет назад историки Северного (Арктического) федерального университета начали большую работу, результатом которой стал выход не только серии учебников, но и целого методического комплекса - атласов, хрестоматий, методических рекомендаций для учителей, по истории Архангельской области. Сейчас наш регион стал одним из лидеров по изданию учебных пособий по региональной истории.

Сделать материал нескучным – такую задачу поставили перед собой авторы пособий. Именно поэтому материал обширно иллюстрирован, в нем есть отрывки из исторических источников, темы для учебно-исследовательских проектов и творческих работ. Сегодня в каждой школе региона есть необходимый комплект учебников - и мы с уверенностью можем сказать, что школьники Поморья знают свою историю и гордятся своими предками.

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