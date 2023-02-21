Сбежавший из России Артур Смольянинов* оказался в долгах

Артур Смольянинов* задолжал по налогам в России около 100 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Оскандалившийся актер-иноагент Артур Смольянинов* после нашумевшего интервью, в котором пожелал России стать радиоактивным пеплом, перешел на русофобские частушки. Теперь вслед за Михаилом Ефремовым, ныне сидящим, он - "Гражданин поэт": читает стишки на злобу дня, меняя образы, от которых зрители то и дело требуют вызвать то санитаров, то экзорциста.

Свои видеоролики актер записывает в США, куда перебрался в поисках лучшей жизни. Между тем, в России у Смольянинова остались не только родственники, но и незакрытые долги. Как выяснил сайт KP.RU, новоиспеченный иноагент недоплатил по налогам 92,4 тысячи рублей - такой долг у Смольянинова значится в базе ФНС.

- Несмотря на свою позицию, актер должен исполнять гражданские обязательства и законодательство Российской Федерации. Тем более, что эти финансовые обязательства возникли, когда в его жизни все было замечательно - он получал доходы в России, владел здесь имуществом, - отметил в беседе KP.RU звездный адвокат Андрей Алёшкин. - Даже если пока артист не собирается возвращаться на Родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее.

Кроме того, задолженность более 30 тысяч рублей закрывает для должника выезд за границу. И хотя на сегодняшний день Смольянинову это неактуально, кто знает, как сложится жизнь.

- Такие гонорары, как в России, уехавшим артистам вряд ли заплатят где-нибудь еще. Поэтому рано или поздно многие из них вернутся. И я рекомендую Артуру Смольянинову заплатить по счетам ФНС, чтобы в дальнейшем не иметь проблем, - добавил адвокат.

* Признан иностранным агентом.

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