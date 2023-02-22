Весне навстречу

Предупреждение адресуется всем участникам дорожного движения - и водителям, и пешеходам. Способы передвижения у нас, конечно, разные, но дороги-то общие. И погода одна на всех. Управлять ею мы пока не можем. Зато можем и должны управлять собой и своим автомобилем в любых предлагаемых условиях.

Сбросьте скорость, увеличьте дистанцию

Это даже не совет, а требование ПДД, предписывающее выбирать скоростной режим в пределах установленных ограничений и с учетом дорожных условий: состояния покрытия, освещенности, осадков. Сейчас даже на привычной дороге эти условия меняются стремительно. Но вне зависимости от того, что у вас под колесами и что сыплет сверху, общее правило сезона звучит так: сбавить скорость на треть, а дистанцию увеличить минимум в полтора раза. Впрочем, конкретные значения зависят от конкретной ситуации, в том числе и от водительского опыта, и от состояния автомобиля. Но даже очень хороший автомобиль, обутый в отличную зимнюю резину, не обеспечит вам «летний» тормозной путь. Это обстоятельство следует учитывать и пешеходам. Поэтому смело удваивайте то расстояние до приближающегося транспорта, которое вы обычно оцениваете как безопасное. Тем более что в условиях плохой видимости вы наверняка определите его неверно.

Смотрите в оба

Видимость - важнейшее условие безопасности. И для водителей, и для пешеходов. В это время года она объективно ограничена. Не станем усугублять ситуацию собственной небрежностью! Поэтому не экономьте на омывайке и не ленитесь лишний раз протереть внешние световые приборы, зеркала и стекла, особенно там, куда не достают «дворники». Это совет водителям. А пешеходам еще раз напомним о том, что на переходе следует снять капюшон, закрыть зонт - словом, убрать все, что ограничивает вам видимость. При этом и вы сами должны быть видны. Самый простой и действенный способ обозначить свое присутствие на дороге - носить одежду со световозвращателями.

Не суетитесь

Едем аккуратно, плавно, с минимумом маневров, подстраховываясь перед каждым перестроением. Особенно в плотном потоке, во время снегопада или дождя, то есть при плохой видимости. От обгона на зимней дороге лучше воздержаться. Даже там, где он разрешен. Как раз там, по статистике, и случается большая часть ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Зимой такие происшествия случаются чаще. Потому что определить достаточное расстояние до встречного транспорта в условиях ограниченной видимости труднее, и состояние покрытия даже на знакомой дороге меняется постоянно. Туда ехали по снежной каше, а обратно - по наледи. Совет не суетиться актуален и для пешеходов. В конце концов зимой скользко не только ездить, но и ходить. Подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам превращаются в каток или тонут в снежном месиве. А если к этому обстоятельству прибавить сугробы по обочинам, припаркованные машины, сужение дороги в случае снежных заносов и сковывающую зимнюю одежду, то риск выкатиться на проезжую часть прямо под колеса сильно возрастает. Будьте осторожны! И обязательно обратите внимание детей на специфические опасности сезона.

Не отвлекайтесь

Внимание должно быть сосредоточено на дороге! Это внесезонное требование. Но по изложенным выше причинам зимой опасность отвлечения за рулем возрастает многократно. Поэтому разговоры по телефону, поиск радиоволны в унисон с настроением или предметов в салоне откладываем до полной остановки в разрешенном месте. А пешеходы на переходе снимают наушники и убирают телефоны.

Любая дорога - источник повышенной опасности. Зимняя - в особенности. Но бояться не стоит. Достаточно соблюдать осторожность, принимать во внимание вероятные риски, уважать закон и соседей по движению. И тогда зима не нанесет вам никакого ущерба, а обогатит опытом. Он вам пригодится. Впереди у нас еще много зим и дорог. Лена ОЛЕЙНИК.