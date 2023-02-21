Миллион профессионалов за пять лет: как российскому образованию справиться с поручением из послания Путина

Во многие колледжи трудно поступить из-за сложившегося конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В послании Федеральному собранию президент отметил, что в стране уже сегодня - огромный спрос на выпускников колледжей. Времена, когда «в ПТУ» шли только потому, что не выгнали из школы, безвозвратно ушли. А экономике только этого и нужно. Поставлена задача - подготовить 1 млн. рабочих специалистов через 5 лет. Но проблем у колледжей выше крыши, в том числе остаются и чисто имиджевые: профессиональное образование в городской среде продолжает восприниматься как «второсортное». Как поднимать престиж колледжей, спросили у Елены Казаковой, член-корреспондента РАО, директора института педагогики СпБГУ:

- Не могу согласиться с оценкой, что колледж — удел тех, кто не прошел в 10-й класс. Наоборот, современный колледж успешно конкурирует с перспективой продолжения обучения в 10-м классе. Мало того, в многие колледжи трудно поступить из-за сложившегося конкурса. Конечно, все еще есть колледжи со слабой производственной и учебной базой, но это, скорее, исключение. В массе своей современный колледж — это хорошая альтернатива старшей школе. Да и среди подростков все больше и больше ребят выбирает перспективу «раннего выхода на рынок труда», и это не может не радовать. Другое дело, что нужно обеспечить более надежную возможность после обучения в колледже со временем продолжить обучение в высшей школе (если будет такое желание). Да, у некоторых вузов есть возможность поступления на 2-й или 3-й курс по специальности, полученной в колледже, не во всех, но есть. И ребенок должен понимать: если он захочет продолжить обучение, а не идти сразу работать, то его в этом поддержит и государство, и система образования.

О ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

Президент затронул и тему престижности профессии учителя, его роли в воспитании детей: не только семья должна воспитывать ребенка в уважении к труду учителя, но и учитель должен говорить о семейных ценностях. Здесь на самом деле все связано: мы не можем реформировать среднее образование, если не решен вопрос с местом учителя в обществе. Учителя пользуются громадным уважением в небольших поселениях, где родители четко понимают, что именно от них зависит будущее их детей, но в городах все может быть и иначе.

- Престиж любой профессии определяется ее общественной значимостью, - считает Елена Казакова. - Я убеждена, что педагоги - это люди, от которых зависит счастье и благополучие страны и каждой семьи - завтра. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И нам (педагогам) необходимо вступить в активный диалог с семьей, с обществом о сути нашей совместной работы в деле воспитания и обучения детей. Здесь ключевыми выступают слова - совместная деятельность, доверие, понимание, готовность к взаимной поддержке и ответственности! А если просто - надо вместе работать, уважая и поддерживая друг друга: семья - школу, школа - семью.

КСТАТИ

А вот что говорил о том, как сделать профессию учителя уважаемой в глазах учеников, учитель истории, обществознания и мировой художественной культуры школы № 16 города Орехово-Зуево, «Лучший учитель России 2022» Дмитрий Лутовинов на радио «КП»:

«Во-первых, когда ученики видят, что ты стараешься и горишь своим делом, любишь свой предмет, они поневоле проникаются уважением и к самому учителю. Во-вторых, я всегда считал и сейчас говорю молодым специалистам, что наше главное оружие – профессионализм. Если дети почувствуют, что ты действительно знаешь свой предмет, ты действительно умеешь, стараешься, то их отношение к тебе и твоей профессии точно изменится. Например, я постоянно писал конспекты (и до сих пор, кстати, пишу), стараюсь, чтобы дети видели, что я готовлюсь. Если я задаю им какое-то задание, значит, я дома его тоже делаю.

Учитель, наверное, даже должен стоять наравне с детьми, потому что можно подталкивать, принести детям предмет, а можно идти с ними вместе к его познанию, к его изучению. Да, сейчас ни один учитель не может поспорить с Гуглом в плане объема знаний, любой вопрос можно найти в интернете. Поэтому задача учителя, на мой взгляд, стать таким наставником, чтобы вложить то хорошее, доброе, вечное, что вложили в нас наши родители, какие-то вечные общечеловеческие ценности. Безусловно, эти ценности должны воспитываться в семье, но и роль школы неоценима.

Роль учителя еще и в том, чтобы выработать вместе с ребенком полезные в современном мире базовые, самые необходимые навыки: критическое мышление, умение работать в команде, общаться. Я считаю, что сейчас наша задача в быстро меняющемся мире – научить детей к нему приспосабливаться, и для этого нужно формировать умения, воспитывать правильные общечеловеческие ценности, а в этом учитель незаменим. Гугл вас общечеловеческим ценностям, наверное, не научит».