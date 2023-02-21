В чем главная идея послания Владимира Путина: Сплотиться ради Победы

Россия начала свой трудный путь к абсолютному суверенитету, распрощавшись с бесплотными попытками выстроить диалог с Западом на равных Фото: REUTERS

Наверно, не случайно послание Федеральному собранию назначили на 21 февраля. Ровно год назад президент подписал Указ о признании независимости ЛДНР. Помню этот праздник за 30 минут до начала действия комендантского часа. Эйфория, облегчение, избавление… Тогда, конечно, мало кто мог предположить, какие новые испытания ждали измученные войной территории. Но все понимали — это тектонический сдвиг в геополитике, после которого мир уже не будет прежним. Именно с этого решения Россия начала свой трудный путь к абсолютному суверенитету, распрощавшись с бесплотными попытками выстроить диалог с Западом на равных.

Об этом во вторник и говорил президент, особо подчеркивая вынужденность и безальтернативность наших действий в ходе специальной военной операции, которая очень многое объяснила нам о… Нет, не о наших «партнерах» и «западных друзьях», там никаких иллюзий не было. Мы многое поняли о себе. Мы прирастали в первую очередь не территориями, а людьми. И узнавали в них себя.

Это тысячи добровольцев, которые отправились на фронт, впервые взяв в руки автоматы. Это медики, врачи, строители, поехавшие в зону боевых действий на свой страх и риск. Это сотни тысяч, а может и миллионы неравнодушных граждан, которые находят возможность жертвовать на нужды фронта свою трудовую копейку. Это наша новая элита — солдаты и офицеры, выполняющие боевые задачи в тяжелейших условиях, получающие ранения и отдающие свои жизни за будущее нашей общей страны. А значит, заслуживающие поддержку, помощь и простое человеческое участие. Вместе со своими семьями. О чем и сказал во вторник президент.

При этом была озвучена важная вещь: «Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Все для дела, все для результата - на это должно быть все нацелено».

Наверно, это и была главная идея послания — сплочение страны ради Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О ядерном оружии, спецоперации и новых льготах: Что сказал Владимир Путин в послании 21 февраля 2023 - главные тезисы выступления

Опубликованы главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробнее)

Полная стенограмма послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробнее)