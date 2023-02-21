В Принцессе из «Бременских музыкантов» бдительные зрители углядели намёк на Галину Брежневу

50 лет назад вышел на экраны мультфильм «По следам бременских музыкантов» Фото: кадр из фильма

Идея снять продолжение «Бременских музыкантов», как принято говорить, витала в воздухе. Успех анимационного музыкального мультика, который вышлел в 1969-м году, был грандиозным. Но режиссер Инесса Ковалевская категорически отказывалась делать сиквел. По её мнению, «Бременские музыканты» имели законченный сюжет, и делать продолжение — всё равно что продолжать сказку о Золушке или о Красной Шапочке.

Тем не менее Юрий Энтин и Василий Ливанов (они были авторами сценария первой части) написали новое либретто, которое Ковалевская попросила доработать еще и потому, что была занята съёмками другого мультфильма по её же сценарию - «Сказке о попе и о работнике его Балде». Она попросила Ливанова и Энтина подождать. Кстати, потом зрители отмечали внешнее сходство Балды и Трубадура – их рисовали одни и те же художники-мультипликаторы.

В это время на студию «Союзмультфильм» пришла категоричная телеграмма от директора московского детского кинотеатра «Баррикады». Он сообщал, что маленькие зрители не просто ждут, а ежедневно требуют продолжение «Бременских...». И студия сделала Василию Ливанову предложение, от которого он не смог отказаться, - занять режиссёрское кресло самому.

Юрий Энтин утверждает, что новый персонаж – Сыщик - появился в «По следам бременских музыкантов» с его легкой руки. Он придумал, что кто-то должен пуститься в погоню за сбежавшей с Трубадуром Принцессой. Василий Ливанов и композитор Геннадий Гладков идею с Сыщиком не оценили. Тогда Энтин написал слова для будущей песни героя:

Я — Гениальный Сыщик,

Мне помощь не нужна,

Найду я даже прыщик

На ж... у слона.

Эти слова всех участников творческого процесса очень повеселили. «Мы хохотали, дурачились, в полном восторге от того, что получалось. Это было нечто вроде нашего капустника для самих себя, в котором была лёгкость, открытость, добродушие», - позже вспоминал Геннадий Гладков. После этого все вместе придумали продолжение мультика.

Но возникли проблемы с поиском исполнителей вокальных партий. Энтину и Ливанову не хотелось, чтобы почти за всех героев пел один человек, как, например, Олег Анофриев в первой части. Он озвучил и спел за всех, кроме Принцессы и Осла. Анофриев в то время был нарасхват и, по словам Гладкова, «зазвездился»: начал капризничать, отказываться, придумывать причины... Мол, у него «вызывает отторжение» беспощадная эксплуатация Бременских музыкантов в разных театрах.

Надо было срочно искать замену на главную партию – Трубадура. Поскольку между первой серией и второй прошло 4 года, решили, что голос у Трубадура вполне мог измениться – из тенора стать более взрослым, «баритонистым». На Трубадура пригласили Муслима Магомаева, обладавшего талантом менять тембр голоса. К тому же ему очень нравился мультфильм.

Правда, как и в случае с Олег Анофриев, Магомаеву пришлось вместо одной спеть несколько партий.

Кроме Трубадура, его голосом поют Сыщик и Атаманша. Магомаев должен был петь Короля. Но в это время улетел выступать на Кубу. И чтобы не останавливать рабочий процесс сделали пробную запись с Геннадием Гладковым. Она и вошла в мультфильм. Кстати, когда Муслим Магомаеву послушал, ему понравилось исполнение Гладкова, он сказал, что таким высоким голосом не спел бы.

Партию Принцессы, как и в первом фильме, исполнила Эльмира Жерздева, которая работала в эстрадном отделе «Москонцерта».

В мультфильме «По следам бременских музыкантов», как и в первой части, пролежавшей на полке 9 месяцев, взрослые зрители усмотрели намёки и пародии на музыкантов, популярных в то время. Например, в Трубадуре углядели Элвиса Пресли, в его анималистическом квартете - «битлов» и в целом западную хиппи-культуру. В капризной Принцессе, сбежавшей из дворца, почему-то разглядели намёк на дочь Леонида Брежнева – Галину, которая уже тогда была знаменита своими романами и импульсивными браками. Однако, как утверждает Геннадий Гладков, никаких «кукишей в кармане» создатели мультика не держали.

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