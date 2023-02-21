Свобода и творчество для ученых: Путин дал российской науке важные поручения

Ректор Кудряшова согласилась с тезисом Путина о необходимости поддерживать творческий поиск ученых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В основе новых технологий практически всегда лежат фундаментальные исследования… И в этой сфере так же, как и в культуре, я хочу это подчеркнуть, мы должны предоставить ученым, исследователям бОльшую свободу для творчества. Ну, нельзя всех загонять в прокрустово ложе результатов завтрашнего дня. Фундаментальная наука живет по своим законам. И добавлю, что постановка и решение амбициозных задач – это мощнейший стимул для молодежи идти в науку, возможность доказать, что ты лидер, что ты лучший в мире. И нашим научным командам есть чем гордиться», - отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова (Архангельск), поделилась своим мнеием с сайтом kp.ru:

- Согласна с главой государства и его тезисом о необходимости поддерживать творческий поиск ученых. Сегодня исследователи, как никогда, понимают важность не только работы над масштабными фундаментальными проектами, но и реализации проектов, разработки технологий, необходимых для развития предприятий и целых отраслей экономики нашей страны. Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В.Ломоносова реализует несколько проектов, нацеленных на решение «оперативных задач»,, поставленных перед учеными, например, предприятиями лесохимической промышленности. Мы работаем над тем, чтобы заместить импортные технологии, предложить свои оригинальные решения.

В Научно-образовательном центре мирового уровня «Российская Арктика» был запущен экспериментальный цех по производству кормов для выращивания рыбы - это направление только стартует в нашей стране. Долгое время все корма для рыбных хозяйств были привозными, сегодня исследователи САФУ предложили и свою рецептуру, и оригинальную технологию производства.

Конечно, есть и фундаментальные исследования - например, по изучению свойств монокристаллических алмазных пластин. Новые разработки позволят сделать шаг вперед в разработках технологий для создания квантовых компьютеров, устройств для навигации, которые будут очень перспективны в будущем.

Таких примеров множество - мы видим своей задачей укреплять технологический суверенитет России, разрабатывая и внедряя новые технологии. Сегодня страна переживает такой исторический период, когда все, в том числе и наука, должны стремиться к общей цели - укреплению нашей страны.

А что касается ограничения связи с мировым научным сообществом - и в этом я вижу дополнительный потенциал для развития. Нам важно выстроить взаимоотношения внутри страны между университетами и научными центрами, чтобы российский научный продукт был востребован и реализован прежде всего в России. Кроме того, мир не ограничивается европейскими странами и Америкой - выстраивать новые научные коллаборации с нами готовы партнеры из стран СНГ, Азиатского региона, Африки и Латинской Америки. Научное знание, я в этом убеждена, будет развиваться.

Александр Сабуров, директор Института стратегического развития Арктики, считает:

- Фундаментальная наука помогает человеку понять, как устроен мир, это попытка заглянуть за горизонт существующих представлений. Вся история науки показывает, что технический прогресс - это производная от развития наших знаний об окружающем мире - результата фундаментальных исследований.

Можно привести два ярких примера. Во-первых, науке своим развитием обязана вся современная электроника. Изобретение транзисторов и микросхем было бы невозможно без более чем столетнего изучения электропроводности различных материалов и открытия полупроводников. Еще одним примером является открытие в 1929 году пенициллина Александром Флемингом, которое произошло случайно в ходе научного изучения стафилококков.

Сегодня для нашей страны Арктический регион является той неизученной terra incognita, где могут ждать интересные открытия, имеющие потенциально прикладное значение. В ходе экспедиций Арктического плавучего университета, организованных САФУ имени М.В. Ломоносова, проводятся исследования слабо изученных микроорганизмов арктических экосистем, которые могут быть использованы в самых разных сферах. Это может быть, например, медицина и разработка препаратов для противодействия внутрибольничным инфекциям, или целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность.

Станислав Корякин, политический консультант и стратег, генеральный директор ООО «Объемные коммуникации», подчеркивает:

- Президент заявил о том, что необходимо поддерживать свободный творческий поиск ученых. При этом очень важно сосредоточиться на принципиально важных научных результатах. В такой ситуации мы не в первый раз. В условиях противостояния и холодной войны между восточным и западным блоками уже был момент, когда научные школы существовали самостоятельно - советская и западная. Конечно, обмен знаниями все равно происходил. Публиковавшиеся научные работы читали и с одной стороны, и с другой. И сейчас будут найдены новые площадки и форматы обмена знаниями. Полной изоляции российской науки не произойдёт. Не случайно заявлена идея использования лучшего в советском опыте и в новой истории России в части организации науки и образовании. Поэтому свобода научного поиска точно будет обеспечена. А творческий поиск появляется, когда необходимо решить конкретные задачи, и решение этих задач поддержано и финансово, и организационно.