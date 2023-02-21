Путин послал сигнал потерявшим яхты и дворцы: Какие смыслы скрыты в послании президента России

Политолог Шаповалов считает, что Запад будет вынужден услышать послание Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Радио «КП» послание президента России федеральному собранию прокомментировал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ

- Что имел ввиду президент, говоря про национал-предателей, что мы не начнем охоту на ведьм?

- Ну, такова особенность России. Мы, вообще, не та страна, которая устраивает охоту на ведьм. Но те, кто предал родину, понесут заслуженное наказание в рамках закона.

- Так поясните, кто эти люди?

- Это не те, кто сознательно пошел на предательство интересов страны, а, скорее, те, кто занял позицию трусливую. Может, уехал из страны на время, раздумывая пересидеть в «тихой гавани».

- Но Россия ведь не ведет борьбу с теми, кто прямо не предал страну?

- Нет, конечно. Но немало тех, кто не сознателен в отношении позиции Москвы. В отличие от стран Запада, от той же Украины, где преследуют сплошь всех русскоязычных, преследуют оппозицию.

- Уточните?

- На Украине закрыты все оппозиционные партии –а это 40 с лишним. И закрыты все русскоязычные средства массовой информации. Подобного в России нет и не будет. И я именно в этом ключе рассматриваю заявление президента. При том предателей, конечно, должны судить.

- Это не только послание к Федеральному собранию, но и обращение к коллективному западу?

- Заявление президента о том, что никто в России не посочувствовал тем, кто потерял свои яхты и дворцы в Европе и Америке – это серьезный сигнал. Думаю, это одна из наиболее сильных эмоциональных частей послания.

- Очередное объяснение, почему началась специальная военная операция - для кого?

- Представлен весь комплекс причин и предпосылок, которые привели к возникновению кризиса. Обращение – это и для запада важный сигнал.

- Но услышит ли запад?

- Вынужден будет услышать. Те три часа, которые Байдену разрешили побыть в Киеве - это ведь Россия ему разрешила. И это немаловажный момент, который свидетельствует о расстановке сил, которая существует в мире сейчас.

- Послание российского президента- пища для ума главных аналитиков на Западе и на Востоке?

- Это самое важное событие в мировом информационном пространстве. Все политики, все эксперты на западе будут очень внимательно его разбирать, анализировать каждый его фрагмент. Услышат ли они главное? Вряд ли. Запад нынешний не способен к диалогу. Ну нет такого потенциала. Но, возможно, что рано или поздно интересы западного общества, западных граждан приведут к тому, что более ответственные политики придут к власти. Но, увы, не сейчас.