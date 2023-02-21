Финансовые пирамиды, продажа наркотиков и хайп на крови: Как в тайской тюрьме инсценировали убийство сына Сергея Мавроди

Максим сам провозгласил себя сыном знаменитого афериста ФОТО: соцсети

«Сына Сергея Мавроди убили в тюрьме в Тайланде» - такими новостями на днях запестрела российская пресса. У тех, кто был наслышан про финансовую пирамиду МММ, вопросов появилось много. Первые из них: «У Мавроди был сын? В Тайланде?». KP.RU разбиралась в том, кто такой самопровозглашенный сын Мавроди, и действительно ли он был убит.

«ОТЕЦ БЫЛ ЛЕСНИКОМ»

Сына этого зовут Максим Мернес (известный также как Максим Лоцока). Парню 27 лет, с 2014 года он живет в Тайланде. До этого учился в Томске. На теплый заграничный берег попал якобы по воле случая – купил криптовалюту, которая неожиданно взлетела в цене и превратила обычного провинциального парнишку в настоящего крипта-гуру. Своими знаниями парень решил делиться с миром. В 2019 году Максим даже написал книгу «Мой путь к миллиону долларов». Только вот о родстве со знаменитым Мавроди речи там не идет, хотя в жанрах и значится красивое слово «мемуары».

«Отец был хорошо сбитым лесником, мама обычной студенткой, - описывает свое детство Максим Мернес. – Не знаю, что было бы дальше, возможно, я был совсем другим человеком, и этих строк не существовало бы, но когда мне было 5 лет, мой отец умер, и я уже тогда, в столь юном возрасте, понял через призму нужды и голода, что такое деньги».

С 2014 года парень не живет в России ФОТО: соцсети

Сергей Мавроди умер в 2018 году от сердечного приступа. Тогда Максиму было уже 23 года, а никак не 5 лет. Да и от лесника до организатора самой крупной в истории страны финансовой пирамиды слишком уж далеко. Откуда же теория о том, что Мернес сын Мавроди?

Об этом парень говорил редко и вскользь, пока в 2021 году не дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом - прим.ред.), рассказав, как участвовал в делах МММ. Уточнить, как познакомились родители, и упомянуть имя матери Максим отказался, отметив, что оставит эту информацию при себе. Но после этого интервью в прессе парень упоминался не иначе как внебрачный сын Сергея Мавроди. В своем блоге, посвященном заработку на криптовалюте, он периодически это повторял.

«МЕНЯ ПЫТАЮТСЯ УБИТЬ»

Вскоре после этого в Таиланде на парня было совершено покушение. По крайней мере, так он заявил у себя в соцсетях.

«Максим пошел на встречу с партнером и не вернулся. На него было совершено нападение. Семь ножевых ранений, разбито, изрезано лицо, сломаны три зуба, ухо, нос. Сейчас Максим находится в госпитале. Пока непонятно, что произошло, вполне возможно покушение на убийство», - гласил пост, к которому прилагались фотографии избитого парня.

Это было 17 ноября 2021 года. Уже на следующий день на своем избиении предприимчивый «сын великого отца» начал зарабатывать.

«Меня пытаются убить. Угроз куча. Не знаю, что делать. Пишите всем, кому можно. Поднимайте всех! Меня хотят посадить, убить, уничтожить», - молил о помощи Максим, прикрепляя ниже номер банковской карты, куда желающие помочь могли отправить ему деньги.

Свои миллионы он якобы заработал на криптовалюте ФОТО: соцсети

Следующее сообщение на странице появилось уже 22 ноября. Максим оказался в тюрьме, откуда также продолжал просить о финансовой помощи. Для полноты картины к тюремному заключению в январе также добавились черепно-мозговая травма и ковид. Что именно вменялось парню, никто так и не озвучил. По слухам, его обвиняли в нападении с ножом на партнера по бизнесу. Сам он это дело называл «полностью сфабрикованным».

ТРАГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ТАЙЛАНДА?

После залога в 30 тысяч долларов Максима отпустили. Горе-инвестор остался без денег и начал активно наживаться на подписчиках, умоляя скинуть хоть по 500 рублей. Чуть позже он и вовсе начал в открытую предлагать им купить тайский чай с наркотиками. Но и этот бизнес оказался недолговечен. В начале января Максим вновь оказался в тюрьме.

«Меня снова сажают в тюрьму незаконно. Я уже не знаю, к кому обращаться. Пожалуй, только бог поможет в борьбе с этим дурдомом. Звоните консульству, да хоть президенту. Я уже устал от этого беспредела», - написал блогер, не забыв прикрепить банковские реквизиты.

Только вот подписчики «сына Мавроди» верить в происходящее стали все меньше. Почти под каждым постом красуются комментарии о том, что все это фейковые поводы собрать побольше денег с поклонников. И вот на фоне всех этих тюремных перипетий появляется новость о том, что Максима жестоко убили в тайской тюрьме.

В какой-то момент бизнесмен решил продавать не только криптовалюту, но и чай ФОТО: соцсети

«Трагические новости поступили из Тайланда. В азиатском королевстве жестоко убили сына создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Криптомиллионера ликвидировали в тайской тюрьме. По некоторым сведениям, 27-летнего парня закололи другие зеки во время конфликта», - писали СМИ.

В соцсетях парня начали появляться сообщения с соболезнованиями, но оказалось, что зря. KP.RU связалась с адвокатом Максима Мернеса, который опроверг слухи о смерти своего подзащитного.

- Никто его не убивал. Это фейк. Максим жив и он в тюрьме. Мы пытаемся узнать, кто вообще эту новость выложил. В тюрьме все в порядке. Он живой, здоровый, никакая помощь уже не нужна. Мы ждем, когда скажут срок его освобождения, но пока точного срока нет, - рассказал KP.RU адвокат Александр Парфенов.

Не исключено, что и этот вброс про смерть и убийство был очередным способом заработать деньги. Ведь ранее такой трюк Максим уже не раз проделывал.

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