Сохранение природы и развитие регионов: почему важно ускорить принятие закона о туризме на особо охраняемых природных территориях

Президент напомнил о законопроекте о туризме на особо охраняемых природных территориях и просил ускорить его принятие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта», - сказал РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Станислав Корякин, руководитель рабочей группы по экологическому туризму Общественного совета при Минприроды РФ, директор АНО «Большая Арктическая Регата», прокомментировал сайту KP.RU:

- Президент напомнил о законопроекте о туризме на особо охраняемых природных территориях и просил ускорить его принятие. И вообще в послании экологии было посвящено несколько сюжетов - Федеральному проекту «Чистый воздух», например. Это важно.

Тема туризма на особо охраняемых природных территориях связана и с развитием инфраструктуры. Это же не просто поход из точки А в точку Б. Это, в том числе и безопасность туриста. Это и сохранность природы. И вопросы краеведения - то есть знаний о тех местах, куда приезжают путешественники.

А при более внимательном рассмотрении мы понимаем, что это целая индустрия, которая влечет за собой и создание рабочих мест, и развитие территорий. Общемировая практика говорит о том, что при развитии туризма на ООПТ развиваются населенные пункты примерно в радиусе 60 км. То есть это вопрос комплексного развития территорий. Но эта сфера была не урегулирована до сих пор и находилась в так называемой серой зоне.

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