34 раза «Россия» и только 11 раз «США»: Каких слов в Послании Владимира Путина больше всего

Аплодировали Путину за время Послания 53 раза. При этом 4 раза зал вставал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общей сложности Послание Владимира Путина длилось 1 час 45 минут.

40 минут - об отношениях с Западом, ситуации на Украине, и причинах СВО.

40 минут - о экономической ситуации в стране и новых мерах поддержки людей и бизнеса.

5 минут - о том, что бизнес должен вкладывать в свою страну, а не в яхты и дворцы за границей.

5 минут — о реформе системы образования.

10 минут - о поддержке семей с детьми, здравоохранении и экологии.

И 5 ударных, завершающих минут Послания были о стратегическом оружии и договоре СНВ.

4 РАЗА ЗАЛ ВСТАВАЛ

Аплодировали Путину за время Послания 53 раза. При этом 4 раза зал вставал. Самые бурные овации были после слов о народной поддержке СВО: «Наши люди выбрали быть с Россией, со своей Родиной». После цитаты Столипина. И в заключении речи - зал стоял все последние 4 минуты Послания.

САМОЕ ЧАСТОЕ СЛОВО - РОССИЯ

Владимир Путин упомянул в Послании:

- Россию – 34 раза.

- Запад – 24

- Украину – 19

- США – 11

- НАТО – 10.