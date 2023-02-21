34 раза «Россия» и только 11 раз «США»: Каких слов в Послании Владимира Путина больше всего

Аплодировали Путину за время Послания 53 раза. При этом 4 раза зал вставал
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В общей сложности Послание Владимира Путина длилось 1 час 45 минут.
40 минут - об отношениях с Западом, ситуации на Украине, и причинах СВО.
40 минут - о экономической ситуации в стране и новых мерах поддержки людей и бизнеса.
5 минут - о том, что бизнес должен вкладывать в свою страну, а не в яхты и дворцы за границей.
5 минут — о реформе системы образования.
10 минут - о поддержке семей с детьми, здравоохранении и экологии.
И 5 ударных, завершающих минут Послания были о стратегическом оружии и договоре СНВ.
Аплодировали Путину за время Послания 53 раза. При этом 4 раза зал вставал. Самые бурные овации были после слов о народной поддержке СВО: «Наши люди выбрали быть с Россией, со своей Родиной». После цитаты Столипина. И в заключении речи - зал стоял все последние 4 минуты Послания.
Владимир Путин упомянул в Послании:
- Россию – 34 раза.
- Запад – 24
- Украину – 19
- США – 11
- НАТО – 10.