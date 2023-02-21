Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что на деструктивные шаги Запада Россия должна отвечать симметрично. В том числе в области ядерных вооружений

Леонид Слуцкий. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава ЛДПР оценил основные положения ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. И прежде всего – прозвучавшее сенсационное сообщение о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по стратегическим ядерным вооружениям.

- Леонид Эдуардович, насколько я помню, Владимир Жириновский, основатель вашей партии, неоднократно предлагал пересмотреть соглашения России с американскими партнерами в этой области. Как вы оцениваете этот шаг нашего лидера?

- Считаю его закономерным и правильным. Мы выступаем за миропорядок, основанный на законах, а не на правилах. За миропорядок многополярный, иначе просто не может быть, с уважением к суверенитету, территориальной целостности, языку, традициям каждой страны, каждого народа.

Что касается ситуации по договору по СНВ, приостановка участия в нем - абсолютно своевременный и рациональный шаг в связи с угрозами нарушения стратегического ядерного баланса.

Пойти на этот шаг можно было даже некоторое время назад. Воинствующая опасная риторика коллективного Запада нарастает. Необходимо стратегический ядерный баланс на планете сохранять. Если будут какие-то деструктивные шаги с Запада, Россия отвечать будет симметрично. Мы тем самым сохраним мир. Сохраним стабильность. И не дадим некоторым горячим головам поколебать стратегическую ядерную безопасность. Поэтому это совершенно оправданный шаг. И мы в двух палатах Федерального собрания отреагируем немедленно.

- Возможно ли возобновление Россией новых испытаний ядерного оружия?

- Мы к этому готовы. Только проводить их не надо. Не нужно колебать то, что давно выстроено усилиями, в том числе, и Советского Союза, и России, а именно - стратегический ядерный баланс. Но если наши западные оппоненты, а по сути сегодня – враги, которые пытаются всеми силами задавить Россию, пойдут на подобные шаги, мы, как сказал президент, пойдем на шаги аналогичные.

- Леонид Эдуардович, с чем связан тот факт, что лидер ЛДПР так часто бывает на новых российских территориях – на Донбассе?

- Все, что будет знаково происходить в стране в ближайшие годы, будет происходить и там. Поэтому мы должны быть вместе, помогать людям решать их проблемы. А проблем там колоссальное количество накопилось за годы геноцида Донбасса со стороны киевского режима. Поэтому то, что происходит в человеческом сознании, то, что происходит с восстановлением объектов разрушенной инфраструктуры, то, что происходит с вхождением этих территорий в правовое поле Российской Федерации, это процессы, требующие нашего присутствия там. ЛДПР уже создала три своих отделения, четвертое – Херсонское – создадим в ближайшее время.

- Леонид Эдуардович, в фильме «Чапаев» комиссар Фурманов спрашивает у красного командира Чапаева, за какой он Интернационал - за второй или третий? А вы в каком интернационале числитесь?

- Слуцкий числится в интернационале ЛДПР. И поддерживает этот интернационал и в самой России, и вне России. Мы сегодня – партия, влияние и авторитет которой растет. Но только через работу с людьми. Мы не используем нашу помощь гражданам на новых территориях для пиара, не рассказываем о своей работе на Донбассе средствам массовой информации. Вот только сейчас делаю исключение для «Комсомольской правды».

- Когда вы на днях встречались с президентом, представляли ему партийные проекты. А сейчас отправили их и в правительство. Какова реакция главы государства и главы правительства?

- Практически все предложения получили поддержку президента. дальше говорить рано. Но в ближайшее время будем продолжать работу с правительством.

- Что это за предложения, если не секрет?

- Это единый минимальный пакет мер поддержки для мобилизованных и добровольцев и их семей.

Это создание ясельных групп для деток от 2 месяцев до полутора лет, чтобы поддержать женщин, которые желают делать профессиональную карьеру. Нужно помочь им сочетать материнство с трудовой деятельностью.

Мы предлагаем учредить новую государственную награду: орден либо медаль Кузьмы Минина, аналогичную награде «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» для тружеников тыла, которые всячески поддерживают фронт.

На наш взгляд надо исключить из методики подсчета среднедушевого дохода того, что связано с ипотекой на единственное жилье.

Очень много вопросов у нас вызывает реализации списка жизненно важных лекарственных препаратов. Дело в том, что комиссия Минздрава называет 22 наименования, а в постановление правительства перед Новым годом попали всего 4. Многие другие вещи тоже требуют немедленного рассмотрения, потому что они жизненно важны для десятков и сотен тысяч наших граждан.

С этим ЛДПР и работает, будучи партией, которая доходит до каждой семьи, до каждого человека. В ближайшее время доложим «Комсомольской правде» результаты наших усилий уже на уровне правительства.