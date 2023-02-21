Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Президент навел порядок в головах, избавил страну от разброда и шатания

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
… - Геннадий Григорьевич, глава государства сегодня в своём Послании очень много внимания уделил теме СВО и мирному обустройству Донбасса. Насколько оправдались ваши ожидания? Как дальше будем жить?
- Я бы Послание назвал так: что и требовалось доказать.
Я все Послания Владимира Владимировича слышал, начиная от самого первого.
- Чем нынешнее отличается принципиально от всех, которые были до этого?
- Оно необычайно эмоциональное, мобилизующее.
Если честно, я с большой тревогой ждал этого послания. Много было всяких предположений так называемых экспертов. И - типа - объявят новую структуру правительства, и некоторые министры уйдут в отставку, и этого уберут, того сдвинут с места.
- А в итоге…
- Президент навел порядок в головах у всех.
Тот разброд и то шатание, которые были реально, президент, выражаясь образно, отправил на свалку истории. Все расставил на свои места и определил круг задач.
И ещё - он дал четкое и ясное определение: народ России и народ Украины - это единый народ. Его позиция на сей счёт ничуть не изменилась.
Второе. Донбасс и все новые территории – это территории наши. И отношение к ним не только не изменилось, а, наоборот, все планы их развития приравнены к тем задачам, решать которые предстоит нам вместе в ближайшее время.
Специальная военная операция идет, но у страны есть четкие и понятные задачи.
Первая – ни один из бойцов, воинов, которые воюют, которые потеряли здоровье, не останется без внимания, и все они, их семьи будут защищены. В том числе - родные и близкие тех, кто отдал свои жизни на поле боя.
Следующее. Вопросы, связанные с детством. Это важнейшая задача. И для того, чтобы она решалась, нужны не только призывы, но и совершенно конкретные мероприятия, которые будут защищать наших детей не только на новых территориях, но и во всей стране.
Вопросы, связанные с образованием, с воспитанием. Четко обозначены задачи по реформированию. Это возврат к тому огромному образовательному национальному опыту, который был, который накоплен за последние годы.
Плюс - отход от «новаций», которые были нам навязаны тридцать лет назад. Мы от них отказываемся, идем вперед во имя будущего.
Четкие задачи в экономике в целом, в промышленности, в сельском хозяйстве.
Президент еще раз подтвердил, что реализация национального проекта «Здравоохранение», а он, этот проект, включает в себя вопросы создания материальной базы, остается приоритетным.
Высоко была оценена роль медицинских работников на полях сражений, начиная от врачей, заканчивая санинструкторами, которые с поля боя забирают наших раненых.
Страна идет вперед, имеет четкие цели, готова сотрудничать со всем миром, но - при одном условии, что наша самобытность, наша история для нас - главное.
Нравится вам или не нравится, но мы - такие.
В основе всего этого - сильная политическая составляющая.
Я в этом увидел четко поставленные цели не только на ближайшие месяцы., но и на следующий политический цикл. Это, по существу, была предвыборная программа президента.