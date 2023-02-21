Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Президент навел порядок в головах, избавил страну от разброда и шатания

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, глава государства сегодня в своём Послании очень много внимания уделил теме СВО и мирному обустройству Донбасса. Насколько оправдались ваши ожидания? Как дальше будем жить?

- Я бы Послание назвал так: что и требовалось доказать.

Я все Послания Владимира Владимировича слышал, начиная от самого первого.

- Чем нынешнее отличается принципиально от всех, которые были до этого?

- Оно необычайно эмоциональное, мобилизующее.

Если честно, я с большой тревогой ждал этого послания. Много было всяких предположений так называемых экспертов. И - типа - объявят новую структуру правительства, и некоторые министры уйдут в отставку, и этого уберут, того сдвинут с места.

- А в итоге…

- Президент навел порядок в головах у всех.

Тот разброд и то шатание, которые были реально, президент, выражаясь образно, отправил на свалку истории. Все расставил на свои места и определил круг задач.

И ещё - он дал четкое и ясное определение: народ России и народ Украины - это единый народ. Его позиция на сей счёт ничуть не изменилась.

Второе. Донбасс и все новые территории – это территории наши. И отношение к ним не только не изменилось, а, наоборот, все планы их развития приравнены к тем задачам, решать которые предстоит нам вместе в ближайшее время.

Специальная военная операция идет, но у страны есть четкие и понятные задачи.

Первая – ни один из бойцов, воинов, которые воюют, которые потеряли здоровье, не останется без внимания, и все они, их семьи будут защищены. В том числе - родные и близкие тех, кто отдал свои жизни на поле боя.

Следующее. Вопросы, связанные с детством. Это важнейшая задача. И для того, чтобы она решалась, нужны не только призывы, но и совершенно конкретные мероприятия, которые будут защищать наших детей не только на новых территориях, но и во всей стране.

Вопросы, связанные с образованием, с воспитанием. Четко обозначены задачи по реформированию. Это возврат к тому огромному образовательному национальному опыту, который был, который накоплен за последние годы.

Плюс - отход от «новаций», которые были нам навязаны тридцать лет назад. Мы от них отказываемся, идем вперед во имя будущего.

Четкие задачи в экономике в целом, в промышленности, в сельском хозяйстве.

Президент еще раз подтвердил, что реализация национального проекта «Здравоохранение», а он, этот проект, включает в себя вопросы создания материальной базы, остается приоритетным.

Высоко была оценена роль медицинских работников на полях сражений, начиная от врачей, заканчивая санинструкторами, которые с поля боя забирают наших раненых.

Страна идет вперед, имеет четкие цели, готова сотрудничать со всем миром, но - при одном условии, что наша самобытность, наша история для нас - главное.

Нравится вам или не нравится, но мы - такие.

В основе всего этого - сильная политическая составляющая.

Я в этом увидел четко поставленные цели не только на ближайшие месяцы., но и на следующий политический цикл. Это, по существу, была предвыборная программа президента.