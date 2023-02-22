Строительные работы идут полным ходом.

Новые регионы России преображаются на глазах. Практически в круглосуточном режиме рабочие возводят дома и школы, ремонтируют дороги, больницы, Дома культуры, Дворцы спорта и все то, что находилось в запущенном состоянии многие годы.

ДНР

Города и села не видели здесь масштабных проектов как минимум десять лет. Последние большие стройки проходили в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года. В 2014 году начался вооруженный конфликт - украинские боевики то и дело разрушали и продолжают разрушать инфраструктуру города. С приходом России республика будет преображаться и хорошеть.

Вторая жизнь донецких недостроев

Строительные работы идут полным ходом.

Отдельный пласт работ касается восстановления разрушенных и поврежденных домов. В этом году в Донецке планируется ввести в эксплуатацию больше 3 тысяч новых квартир. Для этого власти приняли решение завершить строительство недостроев. В частности, новоселье люди будут отмечать в трех многоэтажках, расположенных по адресам: ул. Коваля, 92, проспект Панфилова, 24, и бульвар Шевченко, возле здания ЦГБ № 3. Всего же, по данным министерства строительства и ЖКХ ДНР, 42 новостройки в республике находятся в замороженном состоянии. Все их собираются достроить.

Новое жилье возводят и в Волновахе, которую украинские боевики практически стерли с лица земли. За три месяца подрядчики ввели в эксплуатацию два жилых дома, все квартиры обставили мебелью. Еще три дома сейчас в процессе строительства. Примечательно, что все квартиры будут оснащены центральным отоплением, горячим водоснабжением, санузлами и сантехприборами, кухонными электроплитами, также будет выполнена внутренняя отделка. Проект строительства нового жилого комплекса предусматривает и благоустройство придомовой территории.

- Большая часть работ выполнена, завершить строительство получится в ближайшее время, - уточнили в минстрое.

Перинатальный центр

Строительство нового перинатального центра в Донецке.

Огромное внимание - медицине. Сейчас в Ленинском районе Донецка строят новейший современный перинатальный центр. Шестиэтажное здание, рассчитанное на 140 койко-мест. Внутри расположатся родовые и операционные палаты, реанимация, различные отделения - патологии беременности, реанимации новорожденных, выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Весь центр будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Работы завершатся в этом году.

- Этот центр позволит оказывать самую узкоспециализированную помощь беременным, у которых есть даже самые сложные патологии. В новом центре мы сможем выхаживать детишек от 500 граммов, - отметил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

В Волновахе строители завершают капитальный ремонт стоматологической поликлиники. Планируется, что первые пациенты придут на прием уже весной.

Кроме того, специалисты сдали в эксплуатацию отделение трансфузиологии, которое оснастили высокотехнологичным медоборудованием. Также отстраивается заново городская больница.

Новое жилье в Волновахе.

Отремонтированные школы

В Амвросиевским районе подрядчики взялись за улицы, которые не ремонтировались десятилетиями. За короткое время благодаря Амурской области в порядок приведены 30 км внутригородских дорог. Также регион-шеф провел капремонт в Новоамвросиевской школе. Учебное заведение было построено в 1953 году, и с того момента система отопления ни разу не менялась. С приходом амурчан заменено более 300 батарей, огромное количество труб теплоснабжения, обновлена кровля. Проведен внутренний ремонт. В общем, теперь здесь появилась совершенно новая школа.

Такие же обновленные школы появляются и в Володарском районе. Здесь шеф-регион - Липецкая область - уже полностью обновил четыре учебных заведения. Кроме проведения строительных работ, учебные заведения обставляют новой мебелью, оснащают компьютерами, принтерами, интерактивными досками, спортивным инвентарем.

ЛНР

В населенных пунктах Луганской Народной Республики, где позволяет военная обстановка, тоже полным ходом идет большая стройка. Местные жители говорят, что уже и забыли, как это, когда в городе что-то делается в лучшую сторону и для людей. Ведь до прихода России здесь все буквально замерло.

Медцентр с нуля

Новый медцентр в Луганске.

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ в рекордные сроки - за 101 день - возвели в Луганске новый медицинский центр, в котором проводится весь комплекс диагностики. В здании располагаются две операционные, реанимационное отделение, кабинеты врачей и полный комплект оборудования - это более двухсот позиций (компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, портативные аппараты ИВЛ, ПЦР-лаборатория и многое другое). В медцентре расположено 100 двухместных палат, в которых есть все необходимое. При возникновении экстренных ситуаций центр может быть оперативно перепрофилирован под инфекционное отделение.

Новый медцентр в Луганске.

Изменения произошли и в Луганской городской многопрофильной больнице № 2, зданию которой исполнилось уже сто лет. В последний раз ремонт проводился почти три десятилетия назад - в 1994 году.

В городах и селах

Амбулатории в Смолянинове и Штормове обеспечены всем необходимым оборудованием.

Известный на весь бывший Советский Союз город Краснодон ныне расцветает. Здесь специалисты из Тюмени вдыхают новую жизнь сразу в несколько объектов подшефного населенного пункта. Это три больницы: городская, многопрофильная и детская, а также гостиница и Дворец спорта.

В Славяносербском районе Алтайский край уже завершил отделку средней школы имени журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в поселке Металлист, в которой капитальный ремонт не проводился с момента ее постройки в 1967 году.

Рабочие отстраивают сейчас жилые дома и детский сад «Рябинушка» в поселке Родаково, которые были повреждены американской ракетой HIMARS, выпущенной по населенному пункту украинскими боевиками в августе прошлого года. Работы на нескольких объектах планируется завершить до конца февраля.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В области строятся новые дороги, дома. Очень большие преобразования в медицине, образовании и социальной сфере.

На Арабатской Стрелке

Так выглядит новый квартал в Геническом районе.

Главной стройкой этого года считается новый город. Его возводят на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Уже готов первый правительственный квартал. Именно этот район станет основой населенного пункта. Кроме жилых домов здесь появятся школы, детские сады, больницы и другие объекты соцсферы. Город построят на 30 тысяч человек. Первые полностью достроенные здания сдадут уже в этом году.

Автострада в Крым

Ремонт дорог.

В общей сложности в области разработана программа капремонта 500 км дорог.

- Одна из крупных магистралей, строительство которой стартует уже в этом году, свяжет Крым и Херсонскую область. Трассу планируют назвать «Таврида-2». По ней уже идут проектно-изыскательские работы. Автострада пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону. Новая дорога создаст финансовый рывок: по ней будут скорее доставляться грузы, - сообщили в министерстве транспорта Херсонской области.

Детский отдых и экотропы

Обновленный детсад.

В настоящее время власти проводят мониторинг всех школ. В образовательных учреждениях выявляют возможные проблемы, например, отсутствие спортзала или сложности с организацией питания. После этого приступают к ремонту.

Развитие получит и туристическая отрасль. Главным направлением будет детский отдых. Для этих целей в области построят лагеря и другие объекты. Кроме того, у побережья планируется создать новые маршруты и экотропы с развитой инфраструктурой.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Запорожская область задала активный вектор на обновление и реконструкцию. Большая стройка в регионе идет после нескольких десятилетий разрухи в руках киевского режима. В настоящее время Россия не только отстраивает разрушенное во время боевых действий, обновляет то, что было запущено в «украинский период», но и создает новое.

Современные больницы

Больница Токмака.

В области обновляется инфраструктура здравоохранения. К примеру, в Токмаке почти подошел к концу ремонт больницы, поврежденной во время обстрела со стороны украинских националистов. Полностью привели в порядок здание приемного покоя и крышу кардиологического центра, завершили капитальный ремонт в отделении хирургии. Заменили окна в акушерско-гинекологическом и хирургическом корпусах, в инфекционном отделении.

Так сейчас выглядит фойе.

Завершен ремонт и в Днепрорудненской стоматологической поликлинике. По словам главного врача медучреждения Ольги Павловой, больница буквально получила шанс на вторую жизнь. Теперь жители Днепрорудного будут получать бесплатную медицинскую помощь общероссийского уровня.

В стоматологической поликлинике Днепрорудного теперь современное и качественное оборудование.

Качественные дороги

В регионе приводят в соответствие с российскими стандартами дороги. Ремонтируются областные трассы и городские магистрали. Так, уже полностью построена дорога Мелитополь - Бердянск. Ее протяженность - 107 километров. Наполовину выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем. А ведь раньше про эти направления говорили: «Не пройти, не проехать». Выбоины грозили тем, что водители просто могли остаться без колес.

Также в Мелитополе построили объездную дорогу в обход подорванного моста.

Еще один масштабный проект стартует в ближайшее время. Речь идет о строительстве автомагистрали Симферополь - Ростов.

Объекты особого внимания

В этом учебном году дети пошли в обновленные школы. Власти отремонтировали 145 из 173 учебных заведений региона. К примеру, в шестой, старейшей, школе Мелитополя ремонт уже окончен. Здесь полностью заменили крышу, остеклили учебные корпуса, спортивный и актовый залы. А еще восстановили топографическую площадку, с которой открывается вид на город.

Не остаются без внимания и школы в маленьких населенных пунктах. К примеру, среди прочего была отремонтирована школа в селе Фруктовое. Здесь рабочие не только обновили внешний вид здания, но и покрасили стены, побелили потолки и заменили старые плафоны на новые и безопасные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появится новый курорт на Азовском море

Грандиозное обновление ждет туристическую сферу. Стройка века охватит Азовское побережье. Здесь развернется новый кластер - какие-то объекты будут реконструированы, какие-то возведут с нуля. Курорт вместит в себя до 1,5 тысячи объектов, которые разместятся в Мелитополе, Бердянске, Кирилловке и Приморске. Там же восстановят пионерский лагерь для детей, который забросили во времена киевского режима.

Появятся точки притяжения для туристов - объекты культурного наследия обретут новую жизнь. Например, памятник «Каменная могила» передают в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Также в районе есть лесничества, идеально подходящие для прокладки пеших и велосипедных маршрутов, столь популярных среди любителей отдыха на природе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стало (вверху). Было (внизу).

Киевский режим - благоустройству территорий и дворов практически не уделялось внимание. Фасады зданий были в обветшалом состоянии, а многие парки - в заброшенном.

Россия - приводят в порядок памятники, улицы и парки: меняют плитку на тротуарах, занимаются озеленением, устанавливают лавочки и мусорные урны. Обветшалые здания перекрашивают. Вечером не страшно возвращаться домой - постепенно восстанавливается уличное освещение.