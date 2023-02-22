Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2023 0:00

Как Россия возрождает новые регионы: Жилье, курорт на Азовском море и восстановленные после ударов HIMARS детские сады

Рассказываем об изменениях, которые прямо сейчас происходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях
Авторы (5):
Анастасия КУРДЮКОВА
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Анна ШИЛЯЕВА
Строительные работы идут полным ходом.

Строительные работы идут полным ходом.

Новые регионы России преображаются на глазах. Практически в круглосуточном режиме рабочие возводят дома и школы, ремонтируют дороги, больницы, Дома культуры, Дворцы спорта и все то, что находилось в запущенном состоянии многие годы.

ДНР

Города и села не видели здесь масштабных проектов как минимум десять лет. Последние большие стройки проходили в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года. В 2014 году начался вооруженный конфликт - украинские боевики то и дело разрушали и продолжают разрушать инфраструктуру города. С приходом России республика будет преображаться и хорошеть.

Вторая жизнь донецких недостроев

Строительные работы идут полным ходом.

Строительные работы идут полным ходом.

Отдельный пласт работ касается восстановления разрушенных и поврежденных домов. В этом году в Донецке планируется ввести в эксплуатацию больше 3 тысяч новых квартир. Для этого власти приняли решение завершить строительство недостроев. В частности, новоселье люди будут отмечать в трех многоэтажках, расположенных по адресам: ул. Коваля, 92, проспект Панфилова, 24, и бульвар Шевченко, возле здания ЦГБ № 3. Всего же, по данным министерства строительства и ЖКХ ДНР, 42 новостройки в республике находятся в замороженном состоянии. Все их собираются достроить.

Новое жилье возводят и в Волновахе, которую украинские боевики практически стерли с лица земли. За три месяца подрядчики ввели в эксплуатацию два жилых дома, все квартиры обставили мебелью. Еще три дома сейчас в процессе строительства. Примечательно, что все квартиры будут оснащены центральным отоплением, горячим водоснабжением, санузлами и сантехприборами, кухонными электроплитами, также будет выполнена внутренняя отделка. Проект строительства нового жилого комплекса предусматривает и благоустройство придомовой территории.

- Большая часть работ выполнена, завершить строительство получится в ближайшее время, - уточнили в минстрое.

Перинатальный центр

Строительство нового перинатального центра в Донецке.

Строительство нового перинатального центра в Донецке.

Огромное внимание - медицине. Сейчас в Ленинском районе Донецка строят новейший современный перинатальный центр. Шестиэтажное здание, рассчитанное на 140 койко-мест. Внутри расположатся родовые и операционные палаты, реанимация, различные отделения - патологии беременности, реанимации новорожденных, выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Весь центр будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Работы завершатся в этом году.

- Этот центр позволит оказывать самую узкоспециализированную помощь беременным, у которых есть даже самые сложные патологии. В новом центре мы сможем выхаживать детишек от 500 граммов, - отметил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

В Волновахе строители завершают капитальный ремонт стоматологической поликлиники. Планируется, что первые пациенты придут на прием уже весной.

Кроме того, специалисты сдали в эксплуатацию отделение трансфузиологии, которое оснастили высокотехнологичным медоборудованием. Также отстраивается заново городская больница.

Новое жилье в Волновахе.

Новое жилье в Волновахе.

Отремонтированные школы

В Амвросиевским районе подрядчики взялись за улицы, которые не ремонтировались десятилетиями. За короткое время благодаря Амурской области в порядок приведены 30 км внутригородских дорог. Также регион-шеф провел капремонт в Новоамвросиевской школе. Учебное заведение было построено в 1953 году, и с того момента система отопления ни разу не менялась. С приходом амурчан заменено более 300 батарей, огромное количество труб теплоснабжения, обновлена кровля. Проведен внутренний ремонт. В общем, теперь здесь появилась совершенно новая школа.

Такие же обновленные школы появляются и в Володарском районе. Здесь шеф-регион - Липецкая область - уже полностью обновил четыре учебных заведения. Кроме проведения строительных работ, учебные заведения обставляют новой мебелью, оснащают компьютерами, принтерами, интерактивными досками, спортивным инвентарем.

ЛНР

В населенных пунктах Луганской Народной Республики, где позволяет военная обстановка, тоже полным ходом идет большая стройка. Местные жители говорят, что уже и забыли, как это, когда в городе что-то делается в лучшую сторону и для людей. Ведь до прихода России здесь все буквально замерло.

Медцентр с нуля

Новый медцентр в Луганске.

Новый медцентр в Луганске.

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ в рекордные сроки - за 101 день - возвели в Луганске новый медицинский центр, в котором проводится весь комплекс диагностики. В здании располагаются две операционные, реанимационное отделение, кабинеты врачей и полный комплект оборудования - это более двухсот позиций (компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, портативные аппараты ИВЛ, ПЦР-лаборатория и многое другое). В медцентре расположено 100 двухместных палат, в которых есть все необходимое. При возникновении экстренных ситуаций центр может быть оперативно перепрофилирован под инфекционное отделение.

Новый медцентр в Луганске.

Новый медцентр в Луганске.

Изменения произошли и в Луганской городской многопрофильной больнице № 2, зданию которой исполнилось уже сто лет. В последний раз ремонт проводился почти три десятилетия назад - в 1994 году.

В городах и селах

Амбулатории в Смолянинове и Штормове обеспечены всем необходимым оборудованием.

Амбулатории в Смолянинове и Штормове обеспечены всем необходимым оборудованием.

Известный на весь бывший Советский Союз город Краснодон ныне расцветает. Здесь специалисты из Тюмени вдыхают новую жизнь сразу в несколько объектов подшефного населенного пункта. Это три больницы: городская, многопрофильная и детская, а также гостиница и Дворец спорта.

В Славяносербском районе Алтайский край уже завершил отделку средней школы имени журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в поселке Металлист, в которой капитальный ремонт не проводился с момента ее постройки в 1967 году.

Рабочие отстраивают сейчас жилые дома и детский сад «Рябинушка» в поселке Родаково, которые были повреждены американской ракетой HIMARS, выпущенной по населенному пункту украинскими боевиками в августе прошлого года. Работы на нескольких объектах планируется завершить до конца февраля.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В области строятся новые дороги, дома. Очень большие преобразования в медицине, образовании и социальной сфере.

На Арабатской Стрелке

Так выглядит новый квартал в Геническом районе.

Так выглядит новый квартал в Геническом районе.

Главной стройкой этого года считается новый город. Его возводят на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Уже готов первый правительственный квартал. Именно этот район станет основой населенного пункта. Кроме жилых домов здесь появятся школы, детские сады, больницы и другие объекты соцсферы. Город построят на 30 тысяч человек. Первые полностью достроенные здания сдадут уже в этом году.

Автострада в Крым

Ремонт дорог.

Ремонт дорог.

В общей сложности в области разработана программа капремонта 500 км дорог.

- Одна из крупных магистралей, строительство которой стартует уже в этом году, свяжет Крым и Херсонскую область. Трассу планируют назвать «Таврида-2». По ней уже идут проектно-изыскательские работы. Автострада пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону. Новая дорога создаст финансовый рывок: по ней будут скорее доставляться грузы, - сообщили в министерстве транспорта Херсонской области.

Детский отдых и экотропы

Обновленный детсад.

Обновленный детсад.

В настоящее время власти проводят мониторинг всех школ. В образовательных учреждениях выявляют возможные проблемы, например, отсутствие спортзала или сложности с организацией питания. После этого приступают к ремонту.

Развитие получит и туристическая отрасль. Главным направлением будет детский отдых. Для этих целей в области построят лагеря и другие объекты. Кроме того, у побережья планируется создать новые маршруты и экотропы с развитой инфраструктурой.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Запорожская область задала активный вектор на обновление и реконструкцию. Большая стройка в регионе идет после нескольких десятилетий разрухи в руках киевского режима. В настоящее время Россия не только отстраивает разрушенное во время боевых действий, обновляет то, что было запущено в «украинский период», но и создает новое.

Современные больницы

Больница Токмака.

Больница Токмака.

В области обновляется инфраструктура здравоохранения. К примеру, в Токмаке почти подошел к концу ремонт больницы, поврежденной во время обстрела со стороны украинских националистов. Полностью привели в порядок здание приемного покоя и крышу кардиологического центра, завершили капитальный ремонт в отделении хирургии. Заменили окна в акушерско-гинекологическом и хирургическом корпусах, в инфекционном отделении.

Так сейчас выглядит фойе.

Так сейчас выглядит фойе.

Завершен ремонт и в Днепрорудненской стоматологической поликлинике. По словам главного врача медучреждения Ольги Павловой, больница буквально получила шанс на вторую жизнь. Теперь жители Днепрорудного будут получать бесплатную медицинскую помощь общероссийского уровня.

В стоматологической поликлинике Днепрорудного теперь современное и качественное оборудование.

В стоматологической поликлинике Днепрорудного теперь современное и качественное оборудование.

Качественные дороги

В регионе приводят в соответствие с российскими стандартами дороги. Ремонтируются областные трассы и городские магистрали. Так, уже полностью построена дорога Мелитополь - Бердянск. Ее протяженность - 107 километров. Наполовину выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем. А ведь раньше про эти направления говорили: «Не пройти, не проехать». Выбоины грозили тем, что водители просто могли остаться без колес.

Также в Мелитополе построили объездную дорогу в обход подорванного моста.

Еще один масштабный проект стартует в ближайшее время. Речь идет о строительстве автомагистрали Симферополь - Ростов.

Объекты особого внимания

В этом учебном году дети пошли в обновленные школы. Власти отремонтировали 145 из 173 учебных заведений региона. К примеру, в шестой, старейшей, школе Мелитополя ремонт уже окончен. Здесь полностью заменили крышу, остеклили учебные корпуса, спортивный и актовый залы. А еще восстановили топографическую площадку, с которой открывается вид на город.

Не остаются без внимания и школы в маленьких населенных пунктах. К примеру, среди прочего была отремонтирована школа в селе Фруктовое. Здесь рабочие не только обновили внешний вид здания, но и покрасили стены, побелили потолки и заменили старые плафоны на новые и безопасные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появится новый курорт на Азовском море

Грандиозное обновление ждет туристическую сферу. Стройка века охватит Азовское побережье. Здесь развернется новый кластер - какие-то объекты будут реконструированы, какие-то возведут с нуля. Курорт вместит в себя до 1,5 тысячи объектов, которые разместятся в Мелитополе, Бердянске, Кирилловке и Приморске. Там же восстановят пионерский лагерь для детей, который забросили во времена киевского режима.

Появятся точки притяжения для туристов - объекты культурного наследия обретут новую жизнь. Например, памятник «Каменная могила» передают в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Также в районе есть лесничества, идеально подходящие для прокладки пеших и велосипедных маршрутов, столь популярных среди любителей отдыха на природе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стало (вверху). Было (внизу).

Стало (вверху). Было (внизу).

Киевский режим - благоустройству территорий и дворов практически не уделялось внимание. Фасады зданий были в обветшалом состоянии, а многие парки - в заброшенном.

Россия - приводят в порядок памятники, улицы и парки: меняют плитку на тротуарах, занимаются озеленением, устанавливают лавочки и мусорные урны. Обветшалые здания перекрашивают. Вечером не страшно возвращаться домой - постепенно восстанавливается уличное освещение.

О РАЗНОМ