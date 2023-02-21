В Минобороны опровергли «снарядный голод» в добровольческих подразделениях

Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России прокомментировали появившиеся на отдельных информационных ресурсах «экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов», что выполняют боевые задачи по освобождению Артемовска.

«Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более 2,5 километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг»», - прокомментировали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что «несмотря на сложные метеоусловия в Артемовске, только за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации».

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности», - подчеркивается в сообщении.

В документе приводится справка, согласно которой только с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено:

1660 - реактивных снарядов к системам залпового огня.

10171 - боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов.

980 - боеприпасов для танков.

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет. В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март», - отмечается в официальном заявлении.

В Минобороны также сообщили, что за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок и обратили внимание на следующее: «Это наш приоритет. Добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, - контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».