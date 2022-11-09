Тайна гольца Подлунного

Тот самый голец на фото 80-х годов. Фото: wikimedia.org

Главный вопрос, который мучает всех исследователей жизни и творчества Ивана Ефремова: кем же он был на самом деле? Ибо нет понимания, каким образом обыкновенный человек смог стать настолько успешным в разных сферах творчества, так далеко лежащих друг от друга? Выдвигались даже версии, что автор «Часа быка» и «Туманности Андромеды» либо инопланетянин, либо путешественник во времени.

А как иначе объяснить его точные прогнозы, которые исполнялись спустя 10 - 20, а то и 50 - 100 лет. Например, ученый точно предсказал открытие алмазов в Якутии, когда наука была абсолютно уверена, что ближайшее месторождение находится в Африке. Предсказал создание голографических изображений, экзоскелета, флешек для хранения информации... Откуда он все это знал? Тайна...

Один из таких удивительных выводов, а точнее, загадочных предсказаний, - таится в рассказе 1944 года «Голец Подлунный».

Белое безмолвие

История создания рассказа описана в новой книге «Комсомольской правды», изданной совместно с «Транснефтью», - «Первопроходцы Дальнего Востока».

В основе произведения - одна из самых сложных экспедиций Ивана Ефремова: работа в Верхне-Чарской геологической партии с ноября 1934 по январь 1935 года. Эта экспедиция, как вспоминал один из ее участников, прошла «...в дебрях белых пятен, черных дней». Ефремов искал на территории Олекмо-Чарского нагорья месторождения полезных ископаемых (прежде всего нефти и газа), прокладывал возможные пути будущего строительства БАМа и, конечно, уточнял карты. В них порой встречались невероятные погрешности. Например, оказалось, что реку Олекму нанесли на старые схемы с ошибкой в один градус по долготе - то есть промахнулись на целых 60 километров!

Началась экспедиция с огромным опозданием - аж в сентябре (то есть когда по идее должна была уже завершаться) со сплава по Олекме на карбасе «Аметист». Сначала природа испытывала первопроходцев опасными порогами. Затем в права вступила ранняя якутская зима: температура резко упала, вода превратилась в ледяную кашу. Последние километры приходилось пробиваться сквозь льды...

Начало экспедиции по реке Олекме оказалось крайне неудачным - дорогу для карбаса приходилось пробивать во льду. Фото: wikimedia.org

Но и путь по суше не принес облегчения. Зима становилась все суровее, на пути отряда воцарилось настоящее безжалостное «белое безмолвие». Люди работали в таких условиях, перед которыми пасовало даже железо и дерево.

«В запас заготовлялись рукоятки на геологические молотки. При таких морозах и при работе на кристаллических архейских породах ручки у молотков выдерживали очень короткий срок... - писал в отчете Иван Антонович. - Срочно обшивались все металлические приборы, чтобы к ним можно было прикасаться голыми пальцами, не боясь их отморозить».

Напряженный - на грани человеческих возможностей - путь и многочисленные «джек-лондоновские» приключения и отражены в рассказе «Голец Подлунный».

Милые кости

Сюжет последнего произведения строится на том, как идущие по сплошному «белому пятну» геологи встречают старого эвенка и узнают историю о странных костях около горы, которую они только что нанесли на карту под названием «Голец Подлунный». Геологи решают исследовать загадочное место. Преодолев отвесные стены и наледи, они выходят на плато, заваленное скелетами ископаемых животных и горами бивней древних слонов и мамонтов. А в ближайшей пещере обнаруживают наскальные рисунки древних людей.

В этом небольшом, но проникновенном рассказе даются сразу два смелых предсказания.

Первое, что в этих местах кипела жизнь и по территории Чарской котловины бродили бесчисленные стада мамонтов.

Иван Антонович признавался советскому кинодокументалисту Михаилу Заплатину, что «...считает вполне вероятным находку палеонтологических останков на гольце в истоках реки Токко».

И их нашли, спустя полвека! Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в пору работы собкором на БАМе описывал, как в местные музеи приносили бивни и кости мамонтов, обнаруженные во время прокладки магистрали по Чарской котловине.

Человеку нужен человек

Кстати, в научном труде «Геологический очерк нижнего течения р. Олекмы, р. Токко и Верхней Чары» есть рукописная карта, составленная при участии Ефремова. А на ней - в истоках рек Токко и Хани - обозначен «пик Подлунный». На современных картах он не имеет имени, и серьезные экспедиции до сих пор туда не добрались - слишком уж труднодоступные места…

Второе предположение Ефремова - что в Центральной Сибири жили первобытные люди - современники древнейших обитателей Африки, считавшейся тогда колыбелью человечества, а также высказано предположение о прямых связях между древними жителями этих регионов.

И эта гипотеза оказалось блестящим и необъяснимым прогнозом! В 1982 году археолог Юрий Мочанов открыл неподалеку от Якутска стоянку первобытных людей возрастом 2,5 миллиона лет! Их орудия труда по технологии изготовления практически не отличались от аналогичных, найденных в Восточной Африке. Причем некоторые сибирские конструкции оказались даже древнее африканских.

Иван Антонович Ефремов - писатель, ученый и предсказатель будущего... Фото: wikimedia.org

Вернувшиеся с того света

В столице экспедицию уже считали давно погибшей, но она чудесным образом вернулась с того света в начале весны 1935 года. Полуголодные, смертельно усталые люди прошли по «белым пятнам» Восточной Сибири втрое больше намеченного - 2750 километров, изучая самые недоступные места планеты в самых экстремальных условиях.

Именно они обнаружили в Чарской котловине признаки знаменитых теперь на весь мир месторождений: удоканской меди, железной руды, угля и золота. Они составили первые точные карты Олекмо-Чарского нагорья и западной части Алданской плиты, которые вошли в Большой советский атлас мира. Они же составили наиболее удобный путь для будущего отрезка БАМа.

Как экспедиция Ефремова не только выжила, но и выполнила больше задуманного - загадка. Такая же загадка, как и удивительные предсказания, сделанные Иваном Антоновичем в этом и многих других своих произведениях...