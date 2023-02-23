Биологическое оружие, планы вторжения в Россию и минский обман: Шесть фактов, которые доказывают, что спецоперация была необходима

Украинские националисты ведут огонь по нашим позициям из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000. НАТО исправно поставляет незалежной оружие, пытаясь затянуть конфликт. Фото: Marko DJURICA/REUTERS

Если совсем недавно кто-то еще сомневался в необходимости спецоперации по защите Донбасса, то сегодня многое стало ясно. Появились факты, которые подтверждают: требовались крайние меры. И медлить было нельзя.

1. Украина хотела напасть первой

Когда Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, украинская артиллерия уже вовсю обстреливала города и позиции ополченцев. Это была артподготовка перед наступлением. Из Донецка детей, женщин и стариков эвакуировали вглубь России. Если бы не спецоперация, бои все равно бы начались, но на нашей территории.

Да, именно так: под Авдеевкой в брошенном блиндаже российские спецназовцы нашли карту, пометки на которой однозначно свидетельствовали о планах командования ВСУ атаковать Таганрог и даже Ростов-на-Дону. На какие еще территории простирались аппетиты вояк незалежной, остается гадать. Еще в нулевые, задолго до майдана, среди украинских националистов были популярны рассуждения о том, что весь российский Юг, включая Кубань и Ставрополье, должен быть украинским. Похоже, нынешняя украинская власть эти идеи разделяет.

2. Минские договоренности - ширма

Украина не собиралась договариваться о судьбе Донбасса ни с Россией, ни с кем бы то ни было. Весь минский переговорный процесс был лишь способом выиграть время для подготовки к войне. После начала спецоперации маски были сброшены. И Порошенко, и Зеленский, и фрау Меркель с месье Олландом публично признали: все эти нормандские форматы нужны были только для того, чтобы оттянуть время и дать Киеву возможность вооружиться. А ведь соглашения были утверждены в Совете Безопасности ООН...

3. Американские биолаборатории

В руки российских военных попали документы о том, что на территории Украины действует более трех десятков тайных биологических лабораторий. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила: лаборатории существуют. Ее очень беспокоило, что материалы исследований могут попасть в руки наших военных.

Российские эксперты провели расследование. И начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил: Пентагон был нацелен на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств.

- Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года, - сказал генерал.

Вся эта гадость рано или поздно оказалась бы на нашей территории. А в США только руками бы развели: ничего не видели, ничего не знаем...

4. Киевом управляет Запад

За прошедшие месяцы улетучились все сомнения в том, с кем мы сражаемся. Не с Украиной, а на Украине. С помощью незалежной Запад пытается максимально ослабить Россию. А при благоприятном для них сценарии - разгромить. Антироссийские санкции и рассуждения о том, что наша страна в нынешнем виде должна перестать существовать, поставка танков и тяжелого вооружения, предоставление разведданных со спутников, подрыв «Северного потока» и западные наемники на передовой, срыв переговоров и благословение Украины воевать до последнего украинца - все это ради одной цели - поставить Россию на колени.

Буквально на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Альянса военные действия начались еще в 2014 году.

- На самом деле с 2014 года НАТО внедрило самое большое усиление коллективной обороны за поколение, - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. - Это крупнейшее адаптирование Альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений.

Восемь лет НАТО всеми способами старалось освоить Украину в военном отношении, подобраться ближе к нашим границам. Если бы спецоперация не началась раньше, ее пришлось бы начинать сейчас. Но остановить продвижение Североатлантического альянса было бы еще труднее.

5. Желание разделить страну

За время спецоперации украинская и западная элиты не раз «засвечивали» планы относительно «обустройства» разгромленной России. Взять хотя бы так называемую «карту Буданова», в которой начальник украинской разведки Кирилл Буданов представил свое видение территориального деления после победы Украины. От России на этой карте остался бы небольшой кусок в европейской части. Урал и Сибирь должны стать Центрально-Азиатской республикой, а весь Дальний Восток отойти Китаю.

«Карта Буданова». Киев и его союзники мечтают разорвать Россию на куски. Фото: YouTube

Украина в этих планах возвращает себе Крым и Донбасс и даже идет дальше. На Западе давно грезят о превращении нашей страны в пазл из удельных княжеств, так что «карта Буданова» наверняка пришлась там многим по душе. Накачку Украины оружием и поддержку наступательных поползновений можно счесть этапом реализации этого плана.

6. Превращение в анти-Россию

Отношения России и Украины после 2014 года, конечно, не сочились теплотой. Но большинство из нас только после начала спецоперации поняли, насколько за эти восемь антироссийских лет изменилось сознание жителей Украины. В детских садах на утренниках дети там пели про убийства москалей, парни записывались в нацбаты и кололи нацистские тату. Снос советских памятников, прославление Бандеры и других нелюдей-убийц... Столкновение России с ТАКОЙ Украиной было неизбежно. А если драки не избежать, то, как учат новичков тренеры по рукопашному бою, надо бить первым.

Нацистская символика, портреты Гитлера - тату украинских боевиков четко говорят об их идеалах. Фото: Скриншот видео Минобороны России

Фото: Скриншот видео Минобороны России

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Мечты об атомной бомбе

В феврале прошлого года Зеленский выступал в Мюнхене на конференции по безопасности. И намекнул, что может вернуть Украине статус ядерной державы. Несколькими месяцами позже ВСУ пытались устроить провокацию с так называемой «грязной» бомбой - в ней есть ядерные компоненты. А недавно экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже обладает ядерным оружием. Может, в этом вопросе мы чего-то не знаем?

А как вам веяние последних дней: ВСУ с дронов сбрасывает на наши позиции контейнеры с химией, и Запад даже пальчиком не погрозит.

Неужели нужно было ждать, пока Зеленский от слов перейдет к делу? Заняв выжидательную позицию, мы рисковали получить враждебное России государство с ядерным, химическим и биологическим оружием, которое к тому же страстно рвется в НАТО.