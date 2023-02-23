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Политика23 февраля 2023 0:15

Биологическое оружие, планы вторжения в Россию и минский обман: Шесть фактов, которые доказывают, что спецоперация была необходима

Появились факты, которые доказывают, что России медлить было нельзя
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
Украинские националисты ведут огонь по нашим позициям из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000. НАТО исправно поставляет незалежной оружие, пытаясь затянуть конфликт. Фото: Marko DJURICA/REUTERS

Украинские националисты ведут огонь по нашим позициям из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000. НАТО исправно поставляет незалежной оружие, пытаясь затянуть конфликт. Фото: Marko DJURICA/REUTERS

Если совсем недавно кто-то еще сомневался в необходимости спецоперации по защите Донбасса, то сегодня многое стало ясно. Появились факты, которые подтверждают: требовались крайние меры. И медлить было нельзя.

1. Украина хотела напасть первой

Когда Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, украинская артиллерия уже вовсю обстреливала города и позиции ополченцев. Это была артподготовка перед наступлением. Из Донецка детей, женщин и стариков эвакуировали вглубь России. Если бы не спецоперация, бои все равно бы начались, но на нашей территории.

Да, именно так: под Авдеевкой в брошенном блиндаже российские спецназовцы нашли карту, пометки на которой однозначно свидетельствовали о планах командования ВСУ атаковать Таганрог и даже Ростов-на-Дону. На какие еще территории простирались аппетиты вояк незалежной, остается гадать. Еще в нулевые, задолго до майдана, среди украинских националистов были популярны рассуждения о том, что весь российский Юг, включая Кубань и Ставрополье, должен быть украинским. Похоже, нынешняя украинская власть эти идеи разделяет.

2. Минские договоренности - ширма

Украина не собиралась договариваться о судьбе Донбасса ни с Россией, ни с кем бы то ни было. Весь минский переговорный процесс был лишь способом выиграть время для подготовки к войне. После начала спецоперации маски были сброшены. И Порошенко, и Зеленский, и фрау Меркель с месье Олландом публично признали: все эти нормандские форматы нужны были только для того, чтобы оттянуть время и дать Киеву возможность вооружиться. А ведь соглашения были утверждены в Совете Безопасности ООН...

3. Американские биолаборатории

В руки российских военных попали документы о том, что на территории Украины действует более трех десятков тайных биологических лабораторий. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила: лаборатории существуют. Ее очень беспокоило, что материалы исследований могут попасть в руки наших военных.

Российские эксперты провели расследование. И начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил: Пентагон был нацелен на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств.

- Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года, - сказал генерал.

Вся эта гадость рано или поздно оказалась бы на нашей территории. А в США только руками бы развели: ничего не видели, ничего не знаем...

4. Киевом управляет Запад

За прошедшие месяцы улетучились все сомнения в том, с кем мы сражаемся. Не с Украиной, а на Украине. С помощью незалежной Запад пытается максимально ослабить Россию. А при благоприятном для них сценарии - разгромить. Антироссийские санкции и рассуждения о том, что наша страна в нынешнем виде должна перестать существовать, поставка танков и тяжелого вооружения, предоставление разведданных со спутников, подрыв «Северного потока» и западные наемники на передовой, срыв переговоров и благословение Украины воевать до последнего украинца - все это ради одной цели - поставить Россию на колени.

Буквально на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Альянса военные действия начались еще в 2014 году.

- На самом деле с 2014 года НАТО внедрило самое большое усиление коллективной обороны за поколение, - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. - Это крупнейшее адаптирование Альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений.

Восемь лет НАТО всеми способами старалось освоить Украину в военном отношении, подобраться ближе к нашим границам. Если бы спецоперация не началась раньше, ее пришлось бы начинать сейчас. Но остановить продвижение Североатлантического альянса было бы еще труднее.

5. Желание разделить страну

За время спецоперации украинская и западная элиты не раз «засвечивали» планы относительно «обустройства» разгромленной России. Взять хотя бы так называемую «карту Буданова», в которой начальник украинской разведки Кирилл Буданов представил свое видение территориального деления после победы Украины. От России на этой карте остался бы небольшой кусок в европейской части. Урал и Сибирь должны стать Центрально-Азиатской республикой, а весь Дальний Восток отойти Китаю.

«Карта Буданова». Киев и его союзники мечтают разорвать Россию на куски.

«Карта Буданова». Киев и его союзники мечтают разорвать Россию на куски.

Фото: YouTube

Украина в этих планах возвращает себе Крым и Донбасс и даже идет дальше. На Западе давно грезят о превращении нашей страны в пазл из удельных княжеств, так что «карта Буданова» наверняка пришлась там многим по душе. Накачку Украины оружием и поддержку наступательных поползновений можно счесть этапом реализации этого плана.

6. Превращение в анти-Россию

Отношения России и Украины после 2014 года, конечно, не сочились теплотой. Но большинство из нас только после начала спецоперации поняли, насколько за эти восемь антироссийских лет изменилось сознание жителей Украины. В детских садах на утренниках дети там пели про убийства москалей, парни записывались в нацбаты и кололи нацистские тату. Снос советских памятников, прославление Бандеры и других нелюдей-убийц... Столкновение России с ТАКОЙ Украиной было неизбежно. А если драки не избежать, то, как учат новичков тренеры по рукопашному бою, надо бить первым.

Нацистская символика, портреты Гитлера - тату украинских боевиков четко говорят об их идеалах. Фото: Скриншот видео Минобороны России

Нацистская символика, портреты Гитлера - тату украинских боевиков четко говорят об их идеалах. Фото: Скриншот видео Минобороны России

Фото: Скриншот видео Минобороны России

Фото: Скриншот видео Минобороны России

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Мечты об атомной бомбе

В феврале прошлого года Зеленский выступал в Мюнхене на конференции по безопасности. И намекнул, что может вернуть Украине статус ядерной державы. Несколькими месяцами позже ВСУ пытались устроить провокацию с так называемой «грязной» бомбой - в ней есть ядерные компоненты. А недавно экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже обладает ядерным оружием. Может, в этом вопросе мы чего-то не знаем?

А как вам веяние последних дней: ВСУ с дронов сбрасывает на наши позиции контейнеры с химией, и Запад даже пальчиком не погрозит.

Неужели нужно было ждать, пока Зеленский от слов перейдет к делу? Заняв выжидательную позицию, мы рисковали получить враждебное России государство с ядерным, химическим и биологическим оружием, которое к тому же страстно рвется в НАТО.

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