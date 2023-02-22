«Призрак гор»: снежный барс попал в фотоловушку

Фото: Саша ФОНСЕКА/Wildlife Photo of the Year

Работа немецкого фотографа Саши Фонсеки «Мир снежного барса» получила приз зрительских симпатий в одном из самых престижных на планете фотоконкурсов Wildlife Photographer of the Year.

Целых три года потратил Фонсека, чтобы сделать всего одну удачную фотографию, которую вы видите на странице. Установленная в индийских Гималаях фотоловушка запечатлела через тысячу дней неуловимого снежного барса.

- Наполовину это была хорошая подготовка, а остальные 50% - просто удача, - восклицает фотоохотник. - Сфотографировать снежного барса в его естественной среде обитания - это уже чудо. А здесь сошлось все: и идеальная поза, и захватывающий дух горный пейзаж... Об этих редких кошках ходят легенды. На местном языке их называют «призраками гор» из-за легендарной способности сливаться с окружающей средой и чрезвычайной осторожности. Именно поэтому ирбис - самый сложный объект для съемки в дикой природе...

Из почти 39 000 заявок, полученных из 93 стран мира, жюри отобрало изображение Саши в номинацию «Приз зрительских симпатий», а затем за фото проголосовали рекордные 60 466 человек из всех уголков земли.

Фотографировать Саша Фонсека начал не так давно - в 2013 году, постепенно выбирая самые отдаленные места и самых редких животных. Он специализируется на фотоловушках, которые позволяют ему делать снимки дикой природы крупным планом, не вмешиваясь в нее.

Температура в Ладакхе, где сделан снимок, регулярно падает до -20 °C. Для снежного барса это не проблема, а вот для фотоловушек...

- Когда я только начинал этот проект со снежным барсом, люди говорили, что это сумасшествие и оно не сработает, - объясняет Саша. - Мне пришлось создавать собственное снаряжение, поскольку нет готового оборудования, работающего в таких экстремальных регионах. Я сделал свои первые кожухи для камеры и внешней вспышки на кухне, много импровизировал, так как не знал, сработает ли это.

Сработало! Как и в случае с нашим земляком - Сергеем Горшковым, с помощью фотоловушки он сделал снимок тигра, который получил Гран-при конкурса в 2020 году.