Не хочу учиться! Как быть, если ребенок потерял интерес к школе

- Математика - морока. Ну когда ж конец урока?! Фото: Shutterstock

Одна из самых больших проблем современных родителей - это нежелание отпрысков учиться. О том, что делать в таком случае, мы поговорили с детским психологом Анной Шилкиной.

«Буду блогером»

- Сейчас многие дети ориентированы на блогеров. «Зачем мне школа? Буду снимать ролики и зарабатывать больше, чем ты!» Как с этим бороться?

- Почему дети делают такие выводы? Может, у самих родителей что-то не складывается? Они жалуются на зарплату, на нелюбимую работу? Надо своим примером показывать, что интересная жизнь есть не только у блогеров. Конечно, можно быть и блогером. Но это не такой простой труд, как кажется: нужно постоянно держать внимание аудитории, придумывать что-то новое, впечатлять. Иначе блог перестанет быть интересным, рекламодатели откажутся платить деньги. Блогерство стоит попробовать, чтобы понять, насколько это трудное дело.

- Еще одна претензия: «Зачем мне английский? Сейчас все есть в телефоне, можно даже речь переводить».

- Расскажите, для чего нужен иностранный язык. Сейчас есть много разных гаджетов, но они не помогут, если надо читать научную литературу, близко общаться с людьми, вести переговоры.

Анна Шилкина. Фото: Личный архив

Выясните, насколько хорошо дается вашему ребенку предмет. Если большие трудности, зачем его мучить углубленным английским? Если будущая профессия ребенка точно не будет связана с иностранным, рассмотрите облегченный вариант изучения языка.

Родителям следует развивать в ребенке то, что у него получается. Выявить сильные стороны, приоритеты и помочь достичь успехов именно в этом.

Берут пример с родителей

- Как мотивировать к учебе?

- Мотивация зависит от примера родителей. Насколько мама и папа хотят сами заниматься спортом, читать книги, достигать новых вершин? Есть такой афоризм: «Не пытайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». Покажите пример.

На нежелание учиться влияет множество факторов. Это и способности ребенка, и непростая школьная программа, и амбиции родителей, которые определили чадо в «самую крутую школу», и отношения с одноклассниками, учителями, и даже расстояние до школы. «Слишком далеко, не хочу ездить!» Нужно выявить именно вашу причину. Если не справляетесь самостоятельно, обращайтесь к психологу. Можно сменить школу, но и там проблемы продолжатся, если причина в неумении ребенка выстраивать отношения.

Еще один выход - кружки или секции при школе. Зачастую там работают хорошие педагоги, которые знают, как увлечь ребенка.

- Не сильно надеясь на школу, мы пытаемся загрузить ребенка по полной. Как определить потолок, когда хватит заваливать дитя репетиторами?

- Это сразу заметно: у ребенка перестают гореть глаза, он не хочет просыпаться по утрам, прогуливает уроки, конфликтует с учителями. Если вы видите, что сын или дочь постоянно в телефоне, в наушниках, не желает общаться, время бить тревогу.

Вместе садиться за домашку?

- Дети сами почти не читают. Надо ли бороться или это другое поколение с иным способом восприятия информации?

- Наше поколение нигде не могло оперативно почерпнуть новые знания, кроме как из книг. Сейчас другая реальность - кино, шикарные документальные фильмы, подкасты. Но даже несмотря на это, терять связь с книгами не стоит. Имеет смысл устраивать семейные вечера, хотя бы несколько раз в неделю, на которых бы все читали по очереди. А литературу надо выбирать разнообразную, чтобы воспитывать читательский вкус.

- Мой ребенок в восьмом классе. И мы контролируем выполнение домашних заданий. Стоит ослабить внимание - плохие оценки. Может, у нас повышенная забота?

- Есть дети, которым контроль по некоторым предметам необходим очень долго (именно контроль, проверка, а не сидение рядом). Держите руку на пульсе. А если понимаете, что ваш ребенок организован и сам со всем справляется, не тратьте время на проверку домашки. В принципе разговоры с классным руководителем и оценки в электронном дневнике дадут картину происходящего в школе.

- Иногда дети раз за разом заявляют: не буду делать уроки!

- Да, есть психологическая проблема, проявляющаяся в постоянном нарушении правил поведения. Так ребенок привлекает к себе внимание. Надо пытаться это погасить, чем раньше, тем лучше. Наберитесь терпения, не нужно бурно реагировать, ведь именно такой реакции от нас и ждут. Нужно объяснять: есть правила, их надо соблюдать. Пока не соблюдаются требования, не будет поощрений. Показывайте, что у вас есть немало интересных дел, которые можно делать вместе. Эти советы подходят только для детей без неврологических проблем, если таковые есть, надо подключать невролога.

ВАЖНО

Помощь от взрослых

Старайтесь сделать трудные задания вместе, чтобы ребенок чувствовал поддержку и внимание.

Обозначьте приоритеты. Например, важно поступить в колледж, а для этого иметь хорошие отметки по определенному предмету, который понадобится. Ребенок должен знать как свои сильные стороны, так и слабые, чтобы заранее подучить, сделать дополнительную работу.

Научите ребенка общаться с учителем. Возникли трудности, непонимание? Школьник должен не бояться подойти к педагогу и попросить помощи, поддержки.