Уже не Средневековье: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ

Доктора говорят: ежедневная гигиена — хорошо, но важно не впадать в крайности и делать свою кожу стерильной. Фото: Shutterstock

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов вступил в заочную полемику с британскими врачами, которые считают: вредно принимать душ каждый день.

Напомним, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявила, что в ежедневном купании нет нужды, и главная причина, по которой мы это делаем, - желание быть принятыми в обществе. Регулярные водные процедуры просто устраняют «неприятный» запах тела. Каких-то конкретных примеров «вреда» от частого мытья она не привела, впрочем, в западной прессе об этом в последнее время пишут часто. Злые языки говорят, что тут забота не о здоровье, а об экономии: дескать, на Западе энергетический и экологический кризис, вода дорогая, вот врачи и путаются легализовать то, что на самом деле диктуется практикой. Но то злые языки. А как на самом деле?

Представитель Минздрава отметил, что такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, процитировав Гиппократа с максимой о том, что «не болеют там, где чисто». Что ж, ссылка на Гиппократа — сильный прием, но Гиппократ жил во времена, когда людей надо было убеждать мыться в принципе. Да и знания о медицине тогда были не те, что сейчас.

Доктора говорят: ежедневная гигиена — хорошо, но важно не впадать в крайности и делать свою кожу стерильной. Конечно, тут первую скрипку играют нюансы. Поговорим же о них.

Почему к коже стоит относиться бережно?

Мыть руки перед едой, после туалета и придя с улицы – это золотое правило здоровья. Более чем наглядное и опытное подтверждение этого правила дала нам пандемия коронавирусной инфекции, но доводить гигиену до абсурда не стоит. Так пандемия, к примеру, усугубила отклоняющееся поведение в аспекте дезинфекции у 40 процентов людей с предрасположенностью к обсессивно-компульсивному расстройству, склонных к наведению чистоты и порядка, к ритуализации своих действий. Иными словами, люди стали мыть руки не потому, что надо, а потому, что без этого испытывают чувство тревоги. Говорят, такое расстройство было у поэта Владимира Маяковского.

На коже каждого человека есть водно-липидная мантия, уникальный защитный слой, который формируется из кожного сала и пота и защищает кожу от пересыхания, а весь организм – от болезнетворных бактерий.

Если человек будет регулярно смывать свою защитную мантию с кожи агрессивными средствами, то оборотной стороной чрезмерной гигиены может стать, как минимум, дерматит, а как максимум – экзема и псориаз. Есть данные о том, что парабены, которые добавляют в гигиеническую продукцию для увеличения срока годности, убивают не только вредные бактерии и грибки, но и, например, полезную кожную бактерию Roseomonas mucosa, которая борется с золотистым стафилококком.

Так что при мытье рук и тела важно не только то, насколько тщательно вы моетесь, но и то, чем вы моетесь.

Что для кожи хорошо?

- Полезно использовать мыло с нейтральным показателем Ph (как правило, это Ph 5.5). Лучше гипоаллергенное и с маркировкой возрастной категории 0+.

- Хороши для гигиены кожи гидроактивные масла. Они вполне способны справиться с загрязнением и при этом – увлажнить кожу.

- Антисептики для рук не исключаются, особенно, когда помыть руки нет возможности, а на дворе – сезонные ОРВИ, грипп и коронавирус, но и о смягчающих кремах для рук забывать не стоит.

При мытье рук и тела важно не только то, насколько тщательно вы моетесь, но и то, чем вы моетесь. Фото: Shutterstock

Как часто стоит ходить в душ?

На этот счет среди врачей нет единого мнения. Кто-то из врачей-дерматовенерологов говорит о том, что ежедневно принимать душ нет необходимости, достаточно трех – четырех раз в неделю, при условии, что вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом. Постоянное намокание – высыхание вредит коже, не только смывая полезные колонии микроорганизмов с поверхности, но и высушивая ее, а трещины на коже – входные ворота для вредных микробов.

С другой стороны есть мнение, что ежедневный поход в душ – вполне физиологичен для человека. Главное, воду стоит пускать приятной температуры, не слишком горячую, и не каждый раз надраивать себя мочалкой и мылом или гелями с кучей химикатов. Вода, особенно горячая, удаляет с кожи важный защитный слой кожного сала, главная задача которого – защита и препятствие обезвоживанию.

На самом деле, даже то, что вы вспотели, не железобетонный повод отправиться в душ. Свежий, только что выделившийся пот не пахнет в течение нескольких часов. Тут поможет элементарная смена одежды. А вот если пот становится очень пахучим, то по наблюдениям врачей – эндокринологов это может свидетельствовать о гормональном дисбалансе.

И точно под душ не стоит лезть, если у вас температура. Это будет шок для иммунной системы, к тому же вы смоете защитный слой.

А если вообще без душа? Бактериальный экстрим

Ученый Дэвид Уитлок из Массачусетского технологического института как-то наблюдал за лошадьми, которые регулярно валяются в грязи до тех пор, пока не покроют себе спину и бока толстым слоем размокшей земли. Пытливый ум ученого заинтересовался этим феноменом, к тому же он хотел впечатлить девушку, которая любила лошадей и тоже интересовалась загадкой поведения животных. Так под пристальное внимание ученых попали бактерии Nitrosomonas eutropha или бактерии – чистильщики. Оказалось, что они не только бережно очищают кожу, но и могут ее лечить, например, справляться с расширением пор и последствиями угревой сыпи. Сам Дэвид Уитлок не моется уже 12 лет, разводит на себе колонию полезных бактерий, контролирует процесс и прекрасно себя чувствует.

О том, как он при этом пахнет, не сообщается.