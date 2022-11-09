Меладзе в "цветнике" и кусочек торта за 1,7 млн: блогерша Лерчек закатила нарочито роскошную вечеринку

Блогерша Валерия Чекалина потратила на юбилей с участием Меладзе и Киркорова около 20 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Когда гуляют "инфоцыгане", завидуют даже олигархи. С тех пор, как гуру марафонов желаний Елена Блиновская отметила юбилей на Алтае за 120 млн рублей с мясом краснокнижного марала в меню, плеядой звезд на сцене и парой Собчак-Ургант в роли ведущих, стало понятно, кто теперь главный по праздникам.

Информационный бизнес, при котором блогер продает доверчивым потребителям записанные скопом видеолекции или свои голосовые сообщения о достижении успеха, исполнении желаний или получении фигуры мечты, особых затрат не требует. А вот доходы с марафонов исчисляются десятками, а то и сотнями миллионов. Которые так приятно тратить!

Накануне деньгами сорила блогерша Лерчек, она же Валерия Чекалина. В честь собственного 30-летия широко известная в соцсетях "инфоцыганка" (Чекалина продает курсы с тренировками) закатила пышную вечеринку на Рублевке. Помпезный ресторан, десятки знаменитых гостей, изысканные напитки и блюда, залы, оформленные в атмосфере бразильского карнавала - от показной роскоши рябило в глазах.

Вели вечеринку Нурлан Сабуров и Екатерина Варнава, которая после недавнего развода с режиссером Алекандром Молочниковым лихо отплясывала с кавалерами, то и дело сверкая пятой точкой под разлетающейся юбкой. Пели для гостей рэпер Мот, группа "Артик и Асти", Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, причем, на выступлениях двоих последних на сцене тут же появлялся "цветник" из разряженных дам, каждая из которых пыталась прикоснуться к звезде.

Саму именинницу, сменившую за вечер несколько нарядов с перьями и стразами, Филипп Бедросович торжественно именовал дивой, а Меладзе даже изменил для нее слова песни: вместо "Салют, Вера!" - на "Салют, Лера!". Ну а гвоздем программы стал аукцион по продаже кусочков трехэтажного торта: по словам гостей, первый из них ушел за бешеную сумму в 1,7 млн рублей.

Во сколько мог обойтись такой праздник, сайт KP.RU спросил у музыкального и телевизионного продюсера Дмитрия Ашурова.

- Конечно, всё очень индивидуально: для кого-то звезды могут петь по бартеру или по дружбе, кому-то - делать скидку, - сразу предупредил Ашуров. - Но в целом, у блогеров считается хорошим тоном за всё платить живыми деньгами: так отмечали юбилеи, например, Настя Ивлеева и Елена Блиновская. По моим оценкам, Варнава и Сабуров обошлись в сумму до 30 тысяч долларов за каждого. Плюс-минус та же цена у Артика и Асти. Мот стоит дороже, около 2-3 млн рублей. Средний гонорар Меладзе - от 40 тысяч долларов. Ну а самый дорогой в этом списке, конечно, Филипп Киркоров: до 100 тысяч долларов.

Продюсер уверен, что на декоре ресторана именинница сэкономила: ивент-услуги популярные блогеры преимущественно получают за рекламу в соцсетях. А вот за банкет пришлось заплатить.

- Ресторан на Рублевке стоит недешево: от 3 млн рублей за банкет на 150 человек, - отметил продюсер.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ*

Таким образом, по оценке Дмитрия Ашурова, юбилей блогерши при отсутствии скидок обошелся ей в кругленькую сумму:

Варнава - ок. 1,8 млн рублей

Сабуров - ок. 1,8 млн рублей

Артик и Асти - ок. 1,8 млн рублей

Мот - ок. 3 млн рублей

Меладзе - ок. 2,5 млн рублей

Киркоров - ок. 6 млн рублей

Банкет - ок. 3 млн рублей

ИТОГО: ок. 20 млн рублей

*в переводе на рубли по текущему курсу