VK Мессенджер представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое

В актуальной версии приложения VK Мессенджер можно добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними

VK Мессенджер представил крупное обновление для организации комфортного личного и рабочего пространства в онлайне: в приложении появилась возможность группировать чаты по папкам — для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок. В обновлённой версии VK Мессенджера пользователям также станут доступны ускоренная загрузка видео, обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 Гб и многие другие улучшения. Кроме того, приложение теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad. Актуальная версия VK Мессенджера доступна по ссылке vk.me/app.

Папки помогут распределять переписки по разным тематикам, отделяя личные чаты от групповых, а чат-боты — от диалогов по работе и учёбе. Такой подход поможет навести порядок при большом количестве чатов, уменьшить риск потери важных сообщений, а также поддерживать комфортное рабочее и личное пространство в цифровой среде. К примеру, студенты могут собрать в отдельной папке чаты, связанные с университетом, экзаменами и своей группой. Добавлять в папки можно не только чаты из ВКонтакте, но и переписки с контактами из телефонной книги.

В актуальной версии приложения VK Мессенджер можно добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. В частности, для коммуникаций по школьным вопросам есть возможность добавить учебный профиль Сферум — отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство в VK Мессенджере, где школьники, учителя и родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, обмениваться учебными материалами.

В чатах ВКонтакте и в отдельном мобильном приложении VK Мессенджер, включая учебный профиль Сферум, пользователям стали доступны полезные улучшения: ускоренная загрузка видео, а также обмен файлами практически любых форматов с увеличенным лимитом до 4 Гб. Вдобавок приложение VK Мессенджер теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad и поддерживает новые возможности iOS 16 и iPadOS 16: компактное контекстное меню, виджет контактов для экрана «Домой», а также функцию «В центре внимания» в видеозвонках на совместимых моделях планшетов — она поможет оставаться в кадре во время движения.

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава VK Мессенджера:

«Мы стремимся создавать удобные и технологичные продукты и сервисы, которые помогают пользователям всегда быть на связи. Папки делают общение в онлайне проще и продуктивнее: новая функция поможет структурировать коммуникации в виртуальном мире и организовать удобное пространство как для работы и учёбы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации. Мы продолжаем развивать функциональность в VK Мессенджере с учётом отзывов наших пользователей — и совсем скоро приятно удивим новыми возможностями для общения, обмена информацией и кросс-платформенного взаимодействия с помощью разных устройств».

Ранее в чатах ВКонтакте и в приложении VK Мессенджер появился моментальный перевод сообщений на разные языки. Функция помогает пользователям избавляться от языкового барьера при общении, знакомиться с людьми из разных стран, практиковать иностранные языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках знаний.