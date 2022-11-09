У Останкинской башни открыли «Галерею звезд»

Телебашне 55! Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Останкинской телебашне на днях исполнилось 55 лет. По такому случаю в галерее, ведущей ко входу на нее, решили открыть «Галерею звезд». Что-то, похожее на Аллею славы Голливуда, только посвященное легендам российского телевидения. Первые памятные знаки посвящены ведущему «Очевидного-невероятного» Сергею Капице, хозяину «Клуба путешественников» Юрию Сенкевичу, дикторам Игорю Кириллову, Валентине Леонтьевой и Анне Шиловой.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр юстиции Константин Чуйченко, телеведущая Екатерина Стриженова, а также ныне здравствующие легенды отечественного ТВ - Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Николай Дроздов, Татьяна Судец, Анна Шатилова.

Генеральный директор РТРС Андрей Романченко сказал на церемонии открытия: «Мы рассматриваем создание «Галереи звёзд» как эволюционное развитие культурной и просветительской роли телебашни. Это лучшее место для расположения такой галереи. Ведь даже не имея государственного статуса, просто как инициатива энтузиастов, галерея получит миллионную аудиторию. Через нее пройдут все посетители Останкинской телебашни. Другого прохода на нее просто нет».

А президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов добавил: «Я считаю, что наше телевизионное сообщество должно жить мирно. Я надеюсь, что «Галерея звёзд» — это первый шаг к тому, чтобы все поняли, что мы все — в одной лодке. Для меня и башня, и место это — святое место. Здесь и моя жизнь проходит, и жизнь моих друзей. И жизнь моих великих учителей проходила и проходит здесь».